Музей Эльдара Рязанова: Интерактивное занятие «Как одеть Машеньку? История бумажной куклы»

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Среди игрушек, придуманных человеком, особое место занимает бумажная кукла, а особенно, когда она сделана своими руками.

Это интересная и увлекательная игра: придумать куклу и ее гардероб, который соответствует любому поводу или сезону. Особую популярность бумажные куклы приобретают в XIX веке, когда они продавались в специальных нарядных коробках.

В ходе занятия юные посетители познакомятся с историей появления бумажной куклы. Узнают, что кукольный гардероб отвечал последним модным течениям советской моды. В ходе занятия сами смогут придумать и нарисовать ей гардероб.

ВРЕМЯ И МЕСТО

13 ноября, суббота, 13:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Татьяна Косицина — научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

150 руб. для детей, 250 руб. для взрослых. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.