Музей имени Алабина в Самаре представит «Дом Волгаря» на ВолгаФесте 2022

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Пляжный филиал музея имени Алабина «Дом Волгаря», будет знакомить гостей фестиваля с миром и культурой жителей Поволжья. Здесь реальные предметы быта создадут атмосферу русских народных сказок. Представьте, что вы пришли в гости к рыбаку из Самары. На столе вас ждёт самовар, а на печи – лоскутное одеяло. В углу стоят бочки для засолки рыбы, а коромысло ждёт своего часа, чтобы принести воду из колодца. И если маленькие посетители знают, что такое прялка, рушник, рубель, сечка, только по сказкам – на интерактивной выставке можно будет узнать зачем все эти предметы нужны в хозяйстве. Во дворе – зона отдыха: тюки сена, сушится белье на веревках, а у полосы прибоя рыболовные сети ждут золотую рыбку.