Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов

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В это воскресенье, 19 декабря, пройдет уникальная встреча. Только в Музее имени Алабина вы сможете послушать публичную лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов. Ждут в гости поклонников изобразительного искусства и красоты, романтиков и тех, кто любит путешествовать во Францию.

Искусствовед Яна Травкина: “Праздничное настроение будем создавать погружаясь в картины с привлекательными образами роковых и романтичных женщин, а также великолепных французских пейзажей, кафешантанов и разговоров об искусстве”.

Начало 19 декабря в 15:00, продолжительность 2 часа.

Цена билета – 150 рублей.

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