Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»

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18 августа в 18:00 приглашают на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре». Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Расскажут, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.

ВРЕМЯ И МЕСТО

− 18 августа, четверг, 18:00

− Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)

ЭКСКУРСОВОД

− Вербовой Вячеслав – научный сотрудник музея

ЦЕНА

– 250 руб./чел.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Экскурсия идёт от 1,5 до 2 часов

Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону 332-05-16 или в социальных сетях музея.