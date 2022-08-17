Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»

18 августа в 18:00 приглашают на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре». Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Расскажут, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.
ВРЕМЯ И МЕСТО
− 18 августа, четверг, 18:00
− Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)
ЭКСКУРСОВОД
− Вербовой Вячеслав – научный сотрудник музея
ЦЕНА
– 250 руб./чел.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Экскурсия идёт от 1,5 до 2 часов
Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону 332-05-16 или в социальных сетях музея.