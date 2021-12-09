Музей Эльдара Рязанова: Тематическое занятие для детей «Пластилиновые истории»

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На протяжении долгого времени одним из самых доступных и любимых материалов для творчества оставался пластилин. Им пользовались как дошколята, так и школьники. И даже скульпторы. Его пластичность и мягкость позволяет использовать дополнительные материалы. На протяжении долгого времени человечки и зверушки были отличными подарками. Еще одной сферой использования этого пластичного материала стала мультипликация.

На занятии юные посетители узнают, когда и из чего был придуман и создан пластилин, познакомятся с его особенностями, и смогут сделать пластилиновую игрушку, передает пресс-служба музея.

ВРЕМЯ И МЕСТО

11 декабря, суббота, 11:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Татьяна Косицина — научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

150 руб. для детей, 250 руб. для взрослых. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.