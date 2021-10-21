Музей Эльдара Рязанова: состоится интерактивное музейное занятие «Пионер, будь готов!»

403

Погрузится в атмосферу пионерской жизни современный ребенок может в нашем музее. Занятие проходит в игровой форме в залах музейной экспозиции, где дети познакомятся с подлинными предметами советской эпохи. Мы расскажем о том, кто такие пионеры, чем они занимались, что символизирует пионерский галстук, каково значение пионерского лозунга и о многом другом. Также занятие предполагает элементы мастер-класса: дети научатся завязывать пионерский галстук, и сделают небольшую стенгазету, посвященную пионерам-героям, сообщает пресс-служба музея.

24 октября, воскресенье, 11:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЦЕНА: 150 руб. для детей, 250 руб. для взрослых. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.