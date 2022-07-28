Музей Эльдара Рязанова приглашает самарцев на лекцию «Что такое искусство кино по льву Толстому?»

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Работа Льва Толстого «Что такое искусство?» (1897) была непонята современниками. Конец XIX века был перенасыщен новыми эстетическими теориями и художественными идеями, против которых Толстой предложил свой взгляд на искусство, многими воспринятый как узкий и консервативный. Потребовалось сто лет, чтобы читатели смогли переоценить значение этого трактата и увидеть в нем не страх перед новыми художественными течениями, а проницательный взгляд на ключевые проблемы искусства.

На лекции «Что такое искусство кино по льву Толстому?» речь пойдет об актуальном значении этой работы писателя и будет предложена попытка соотнести взгляды Толстого на искусство с феноменом кинематографа. Эта лишь на первый взгляд странная фантазия, не только позволит увидеть в «классике» нашего современника, но поможет понять, почему кино в ХХ веке стало «важнейшем из всех искусств», сообщает пресс-служба музея.

29 июля, пятница, 17:30

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Лектор Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Цена 150 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись