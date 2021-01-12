Музей Эльдара Рязанова приглашает самарцев и гостей города на день бесплатного посещения

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Экспозиция будет интересна не только поклонникам творчества Эльдара Рязанова, но и людям, интересующимся отечественным кинематографом, а также историей страны, показанной через воспоминания Эльдара Рязанова, Людмилы Петрушевской, артистов труппы Большого театра, жителей города Куйбышева. Интерактивное оборудование помогает посетителям самостоятельно ознакомиться с уникальным видео- и аудиоконтентом.

Экспозиция открыта для посещений:

Понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00,

Четверг с 12:00 до 20:00

Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону 332-05-16 или в социальных сетях музея (https://vk.com/ryazanov_museum, https://www.facebook.com/RyazanovMuseum, https://www.instagram.com/ryazanov_museum/ , https://ok.ru/muzeyeldar )

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