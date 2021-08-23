Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино

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27 и 28 августа в рамках Дня российского кино Музей Эльдара Рязанова подготовил уникальную программу:

27 августа 2021 г. в 19:00 на площадке «Горький-центр» (ул.Куйбышева, 113) состоится показ фильма «Дефиле» режиссёра В. Суслина



28 августа 2021 г. в 17:00 в Самарской Публичной библиотеке (ул.Куйбышева, 95) состоится встреча с режиссёром В. Суслиным и показ его фильма «Папье-маше».

Виталий Суслин – один из самых ярких и талантливых современных российских режиссёров. В каждом своем фильме продолжает главную линию всей российской культуры – внимание к «маленькому» человеку. К его заботам, проблемам, надеждам. Герои всех его картин – это наследники гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина. Фильмы Суслина награждены премией «Кинотавр» и номинированы на премию «Ника», но идут исключительно в киноклубном прокате или в фестивальных программах.

28 августа 2021 г. в 16:00 от здания музея стартует пешеходная экскурсия по улицам города «Звезды кинематографа в Самаре».

Кроме того в сквере Эльдара Рязанова (ул.Фрунзе) будет представлена специальная программа кинопоказов «Кино о кино»:

16:00 – «Весна» (1947, реж. Г. Александров)

17:45 – «Человек с киноаппаратом» (1929, реж. Д. Вертов)

19:00 – «Актриса» (1942, реж. Л. Трауберг).



Вход на кинопоказы бесплатный. Стоимость участия в пешеходной экскурсии – 250 руб.

Вход на все мероприятия (кроме кинопоказа в сквере) будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (846) 332-05-17.

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