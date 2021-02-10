Музей Эльдара Рязанова: Лекция «Я пережил и многое и многих, И многому изведал цену я»

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Лекция «Я пережил и многое и многих, И многому изведал цену я», посвященная фильму Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово».

«В "Гусаре..." мы поставили задачу — воссоздать исторически верную обстановку, атмосферу, насытить ее деталями эпохи, одетой в костюмы массовкой, экипажами, всадниками, предметами быта, а потом забыть обо всем этом…», — писал Эльдар Александрович о работе над фильмом «О бедном гусаре замолвите слово». Дать оценку достоверности всех перечисленных характеристик мы не успеем, но зато сможем поговорить о писателях и поэтах, судьбы и опыт которых легли в основу сценария: Александр Герцен, Фёдор Достоевский, Пётр Вяземский, Марина Цветаева, Вильям Шекспир и многие другие.

Лекцию читает Юлия Богатырева — культуролог, главный хранитель фондов музея Эльдара Рязанова.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

13 февраля, суббота, 16:00

Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)