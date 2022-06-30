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Музей "Детская картинная галерея": открытие выставок "Эксклюзивная кукла особняка Клодта" и "Премьера"

30 июня 2022 14:15
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Выставка открыта с 5 июля по 16 октября 2022 года.

Самарцев приглашают посетить открытие выставок  «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2022» и «Премьера. Рисунки и керамика мастерских Детской картинной галереи» в особняке Клодта 5 июля в 16.00, по адресу: ул. Куйбышева, 139.

Мастерская Ольги Бакановой представляет премьерную коллекцию Эксклюзивной куклы особняка Клодта «Город и горожане», тринадцатую по счету, в которой показаны яркие типажи и сцены из городской жизни Самары конца XIX - начала ХХ вв. В экспозицию включены и более ранние коллекции Эксклюзивной куклы особняка Клодта: «Арт Деко: стиль и вариации» (мода 1920-30х), несколько кукол из коллекций «Костюм русской знати допетровской эпохи» и «Барокко», и кукла императора Петра I.

Вместе с историческими костюмными куклами в музее открывается ставшая уже традиционной выставка «Премьера». Это рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные детьми в мастерских Детской картинной галереи. Художникам, чьи работы представлены на выставке 5-7 и 15-17 лет. 

Выставка открыта с 5 июля по 16 октября 2022 года по адресу ул. Куйбышева, 139. Телефон для справок и записи на экскурсии 332-43-98.

Рекомендованный возраст: 6+

Стоимость входных билетов на выставки: школьники - 100 руб., студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб., дошкольники - бесплатно. Экскурсионное обслуживание - 300 руб. с группы (от 1 человека). Для групп более 10 человек экскурсионное обслуживание бесплатно (кроме групп дошкольников), сообщает пресс-служба музея.

 

Фото:   Музей "Детская картинная галерея"

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