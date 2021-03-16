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Музеи Самарской области приглашают принять участие в международном конкурсе видеороликов «Шедевры Территории Победы». Творческое состязание организовано московским Музеем Победы. В конкурсе могут участвовать государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи.

Организаторы ждут видеоролики, в которых представители учреждений культуры расскажут о шедеврах из своих коллекций - истории и технике создания художественного произведения, интересные факты о его авторе и поступлении экспоната в музей. Прием работ продлится до 5 апреля.

6 апреля все видеоработы разместят на сайте Музея Победы, и интернет-пользователи до 9 мая смогут проголосовать за понравившийся ролик. Победители, набравшие наибольшее число голосов, станут известны 11 мая 2021 года, а торжественную церемонию награждения планируется провести в рамках работы Международного фестиваля «Интермузей-2021».

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы: https://victorymuseum. ru/online-programs/ competition/shedevry- territorii-pobedy/

Конкурс проводится в рамках Международного проекта «Территория Победы» и приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.