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Мультсериал "Маша и Медведь" набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube со всего мира, сообщила пресс-служба студии Animaccord, передает РИА Новости.

"Российский мультсериал "Маша и Медведь" производства студии Animaccord преодолел новый рубеж в сто миллиардов просмотров на YouTube со всего мира. Сегодня "Маша и Медведь" насчитывают тысячу просмотров на YouTube в секунду, а общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более одного миллиона лет", — говорится в сообщении.

"Маша и Медведь" и YouTube росли одновременно, и запуск мультсериала еще на ранних этапах развития платформы стал одним из основных причин ее популярности сейчас. Animaccord также был одним из первых правообладателей YouTube, отметили в пресс-службе.

"Маша и Медведь" прошли долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента. Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям", — приводят слова главы YouTube в России Анны Данишевской.

По данным пресс-службы, аудитория сериала "Маша и Медведь", первая серия которого вышла в 2009 году, стремительно растет во всех странах и сейчас. На конец 2020 года канал шоу на английском языке "более чем удвоил количество своих подписчиков по сравнению с тем же периодом в 2019 году (с десяти миллионов подписчиков до 20 миллионов)".

"А сейчас насчитывая более 28 миллионов зрителей", — говорится в релизе.

Мультсериал — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube с более чем 4,4 миллиарда просмотров. "Маша и Медведь" также занимает первое место в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире (Parrot Analytics, август 2021)", — отмечается в сообщении.

"Маша и Медведь" – анимационный сериал студии Animaccord, переведен на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

Фото: соцсети