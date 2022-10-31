Мультимедийная выставка «А о Петре ведайте» пройдет в Самаре

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2 ноября 2022 года в 13:00 в Историческом парке «Россия — моя история» г. Самары откроется новая мультимедийная выставка «А о Петре ведайте...», приуроченная к 350-летию Петра I, последнего русского царя и первого Российского Императора.

Выставка расположится в экспозиции «ХХ век», и будет занимать 19 залов.

Создатели выставки — наши коллеги из Санкт-Петербургского Исторического парка - использовали приемы видеоинфографики, цифровой реконструкции, анимированных видеороликов. Все это позволит погрузиться в атмосферу России петровских времен.

Выставка показывает влияние первого Российского императора на развитие государства, рассказывает о процессе и результатах петровских реформ. Посетители экспозиции смогут узнать множество интересных фактов из жизни Петра I и его окружения, ознакомиться с подлинными архивными документами, представленных при помощи современного мультимедийного оборудования. Цифровая иллюстративная галерея выставки продемонстрирует известные работы отечественных и зарубежных художников, посвященные Петровской эпохе.

В день открытия в Историческом парке пройдет тематическая программа:

13.00 – Торжественное открытие выставки в конференц-зале. Выступление Самарского клуба исторического фехтования Castrum Fluminis с постановочными поединками на мечах и саблях. Показательный номер детского клуба «Навигацкая школа» (г.Тольятти).

13.30 – Мастер-класс «Вязание морских узлов».