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«Молодые дарования России»: талантливые учащиеся детских школ искусств СО достойно представили регион на конкурсе

9 августа 2022 19:31
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Опубликованы результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

Опубликованы результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», вошедшего в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных, а также творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие всесторонних способностей молодого поколения на 2021/22 учебный год.

Талантливые учащиеся детских школ искусств Самарского региона достойно представили Губернию на конкурсе и заняли почетные места.

Фортепиано\орган
2 место — Аветисян Давид Геворгович, учащийся МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 4 имени В.М. Свердлова», г.о. Тольятти;

Оркестровые струнные инструменты
2 место — Эффман Александр Ильич (виолончель), учащийся МБУ ДО
г.о. Самара «Детская центральная музыкальная школа»;

Народные и национальные инструменты
2 место — Зеляев Данила Андреевич (гитара), учащийся МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа № 19»;
3 место — Турченюк Михаил Алексеевич (балалайка), учащийся МБУ ДО г.о. Самара «Детская школа искусств № 6»;

Живопись, акварельная живопись
2 место — Понякшина Анастасия Андреевна, учащаяся ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;
Участник II тура — Дмитриева Ольга Валерьевна, учащаяся ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;

Хореографическое искусство
2 место — Балдина Ангелина Владимировна, учащаяся ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»;
2 место — Бурмистрова Алла Сергеевна, учащаяся ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)».

 

Фото:   минкульт СО

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