«Молодые дарования России»: талантливые учащиеся детских школ искусств СО достойно представили регион на конкурсе

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Опубликованы результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», вошедшего в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных, а также творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие всесторонних способностей молодого поколения на 2021/22 учебный год.

Талантливые учащиеся детских школ искусств Самарского региона достойно представили Губернию на конкурсе и заняли почетные места.

Фортепиано\орган

2 место — Аветисян Давид Геворгович, учащийся МБУ ДО

«Детская музыкальная школа № 4 имени В.М. Свердлова», г.о. Тольятти;

Оркестровые струнные инструменты

2 место — Эффман Александр Ильич (виолончель), учащийся МБУ ДО

г.о. Самара «Детская центральная музыкальная школа»;

Народные и национальные инструменты

2 место — Зеляев Данила Андреевич (гитара), учащийся МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа № 19»;

3 место — Турченюк Михаил Алексеевич (балалайка), учащийся МБУ ДО г.о. Самара «Детская школа искусств № 6»;

Живопись, акварельная живопись

2 место — Понякшина Анастасия Андреевна, учащаяся ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;

Участник II тура — Дмитриева Ольга Валерьевна, учащаяся ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»;

Хореографическое искусство

2 место — Балдина Ангелина Владимировна, учащаяся ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»;

2 место — Бурмистрова Алла Сергеевна, учащаяся ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)».

Фото: минкульт СО