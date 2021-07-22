Молодежь СО приглашают принять участие в фестивале ART&cool-2021

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Областной фестиваль молодежных субкультур и городских сообществ ART&cool-2021 (Артикул) — ежегодное летнее мероприятие, которое с 2017 года объединяет талантливую молодежь области — танцоров, рэперов, фотографов, вокалистов, киберспортсменов, граффитистов, диджеев, косплееров, дизайнеров. Победитель в каждой номинации получает денежный сертификат, который может потратить на обучение и развитие, оплату курсов, мастер-классов, повышения квалификации, коучинг и пр.

Важно, что участие в фестивале не предполагает денежных взносов. ART&cool — бесплатный фестиваль.

Фестиваль — это возможность для представителей современных молодежных течений продемонстрировать свои умения и таланты, познакомиться с творческими ребятами из разных городов. Возможность выразить себя и показать всем свой стиль жизни.

ART&cool-2021 вновь пройдет в онлайн формате из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе.

В этом году список номинаций фестиваля пополнился. Организаторы добавили направления: «пластический театр», «графический дизайн», «дизайн одежды» и «битбокс». В итоге, этим летом у Артикула — 13 разнообразных молодежных номинаций, причем можно принять участие в нескольких одновременно.

Как стать участником фестиваля и побороться за призы?

Если тебе от 14 до 35 лет и ты занимаешься творчеством в следующих направлениях:

— рэп

— диджеинг

— битбокс

— кавер-исполнение

— граффити

— дизайн одежды

— современная хореография

— пластический театр

— косплей

— киберспорт

— фотография

— арт-объект

— графический дизайн

Заходи в официальное сообщество фестиваля в Вконтакте — https://vk.com/articoolfest Скачивай положение и форму заявки участника. Отправляй на почту ckrkinel@yandex.ru с пометкой «Заявка ART&cool2021». Заявки принимают до 15 августа 2021 года, сообщает пресс-служба минкульта СО.