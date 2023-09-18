Минкульт СО: анонс культурных событий в регионе на этой неделе

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Самарцам рассказали, куда сходить на этой неделе.

18 сентября в 18:00 в кинотеатре «Художественный» состоится торжественная церемония открытия XVI Международного фестиваля «Соль земли» и творческий вечер актера Егора Бероева. В программе вечера показ игрового фильма «Дорога к дому».

18 сентября в 19:00 в Самарской филармонии выступит один из старейших коллективов страны - Академический симфонический оркестр им. Прокофьева Донецкой филармонии, Солистка - Валентина Лисица (фортепиано). Концерт состоится в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

19 сентября в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет «Игра в театр»: встреча с режиссером и педагогом образцового театра-студии «Зерцало» Д. Борисовым в рамках добровольческой акции «СоТВОРИв КНИГУ». Результатом совместного творчества станет создание и иллюстрирование собственной книги каждой из семей-участниц.

19 сентября в 14:00 в Историческом парке «Россия-моя история» откроется выставка «Открытые горизонты», посвященная 50-летию Самарского художественного училища им. Петрова-Водкина. На выставке представлены творческие работы студентов выпускного курса и других учащихся. Вход свободный.

19 сентября в 15:00 в Виртуальном зале Тольяттинской филармонии состоится творческая встреча, посвященная 150-летию С. В. Рахманинова, с показом документального фильма «Сергей Рахманинов» из цикла «Гении» Продюсерского центра Андрея Кончаловского. Событие проходит в рамках XVI Международного кинофестиваля «Соль земли». Вход свободный.

19 сентября в 15:30 события кинофестиваля продолжатся в Самарской областной универсальной научной библиотеке показом документального фильма «Мирные», победителя фестиваля документальных фильмов «Соль земли»-2022. «Мирные» - это история людей, которые вынужденно оказались под перекрестным огнем, в Мариуполе— одни уехали, другие остались. Что с ними происходит, как они выживают и о чем думают. Вход свободный.

19 сентября в 18:30 в Самарском академическом театре драмы спектакль «Ladies' Night». Это смешная и трогательная история о мужчинах, которые не перестают быть мужчинами даже в самые непростые времена.

19 сентября в 19:00 в кинотеатре «Художественный» состоится творческий вечер актрисы театра и кино Ксении Алферовой в рамках XVI Международного кинофестиваля «Соль земли».

20 сентября в 10:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет конференция «Новый вектор инновационной компетентности педагогических кадров на основе формирования регионального научно-методического кластера образовательных учреждений искусств и культуры».

20 сентября в 11:00 Самарская областная библиотека для молодежи проведет III Межрегиональный форум «Регион 63: Территория свободного диалога» на площадке парк-отеля «Дубрава». Форум адресован профессиональному библиотечному сообществу и объединит представителей молодежных библиотек для обсуждения вопросов эффективной работы и взаимодействия, общения и обмена идеями.

20 сентября в 11:00 на сцене Самарского театра кукол в рамках гастролей будет показан спектакль «Маленькая ведьма. Счастье» Луганского академического театра кукол. Сказка о веселой, доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе ведьм, осваивает свою колдовскую книгу и выучивается колдовать, чтобы стать хорошей ведьмой.

В 18:00 труппа покажет спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». Эта «старая-новая» сказка создана не только для малышей, но и для «ребенка», который есть

в каждом из взрослых.

20 сентября в 12:00 в структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г.Сызрань пройдет литературно - музыкальная пограмма к 340 – летию со дня основания города «Город Сызрань, милый город…!».

20 и 22 сентября в 17:00 стартуют экскурсии по выставкам во дворах в рамках проекта «Сохранить как». Они пройдут по адресам проекта: Молодогвардейская, 6; Молодогвардейская, 93; Садовая, 92А.

20 сентября в 18:30 Самарский академический театр драмы приглашает на постановку «Дон Жуан». Знаменитый спектакль болгарского драматурга Александра Морфова – современная интерпретация великой пьесы Жана-Батиста Мольера.

20 сентября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству. Метафизическое «лето». «Солярис». «Зеркало». «Сталкер». Спикер: Владислав Борисович Малышев.

20 сентября в 18:30 на сцене Самарской государственной филармонии и 21 сентября в 19:00 в Тольяттинской филармонии выступит ансамбль песни и танца «Донбасс». Коллектив демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни и является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края.

20 сентября в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт Джаз-оркестра «Джаз в джинсах». В программе: рок-н-ролл, буги-вуги, блюз, традиционный джаз и джаз-рок.

20 сентября в 19:00 Музей Модерна приглашает на авторскую экскурсию по выставке «Сцены городской жизни» от научного сотрудника Тульского историко-архитектурного музея В.В. Глазкова.

21 сентября в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча с главным зоотехником Самарского зоопарка Александром Кузовенко. Помимо основной деятельности, Александр регулярно совершает различные экспедиции в нарушенные человеком природные зоны, где разыскивает редкие виды животных и растений. О своих экспедициях, находках и открытиях Александр расскажет участникам встречи.

21 сентября в 11:00 в структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г.Тольятти состоится литературно-музыкальный вечер к 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Писатель, ставшей судьбой времени».

В 13:00 в структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г. Чапаевск пройдет литературно-музыкальная гостиная к 200-летию со дня рождения А. Н. Островского «Вся жизнь – театру. А.Н. Островский».

21 сентября Самарская областная научная библиотека приглашает присоединиться к сезонному проекту «Осень с библиотекой». В течение всего дня в здании на проспекте Ленина, 14а будут проходить тематические экскурсии и интерактивные программы. Можно предварительно записаться, а можно просто прийти в библиотеку к выбранному временному интервалу, в 10:00, в 13:00 или в 16:00.

С 21 сентября в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» стартует второй этап выставки-практикума «Лаборатория будущего». Выставка от федерального проекта «Билет в будущее» знакомит школьников 6-11 классов с разными профессиями и помогает им сделать выбор.

21 сентября в 14:00 в кинотеатре «Художественный» состоится торжественная церемония награждения победителей XVI МКФ «Соль земли» и творческая встреча с актрисой и певицей Викторией Макарской.

21 сентября в 18:00 от музея Алабина стартует пешеходная экскурсия «По следам самарской готики». Участники узнают об истории возникновения и развития готического стиля в архитектуре Европы и её проявлениях в элементах фасадов зданий Самары.

21 сентября в 18:30 Самарский академический театр драмы приглашает на спектакль «Угрюм-река — жизни океан». Мероприятие проходит в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». В музыкально-драматическом спектакле по мотивам романа Вячеслава Шишкова удивительным образом пульсируют энергии всего романа, точно передавая характер и самобытный стиль автора.

21 сентября в 18:30 на сцене Самарской филармонии и 23 сентября в 18:00 в Тольяттинской филармонии выступит «Золотой тенор» России, голос, покоряющий сердца - Евгений Южин.

21 сентября в 18:30 в отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея состоится лекция «Неподражаемый Густав Климт». Лекция об одном из ключевых художников венского модернизма лекцию прочтёт искусствовед музея Москвитина Лариса.

22 сентября в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится заседание художественной мастерской. Координатор встречи - художница Галина Кравцова, тема: Дождливые вечера. Формат - любой. Материалы - гуашь или акрил.

22 сентября в 18:30 в Самарском академическом театре драмы покажут спектакль «И никого не стало» по великому, одному из лучших детективных романов Агаты Кристи «Десять негритят».

С 18 по 22 сентября в Самаре пройдет XXI Международный конкурс «Виват, Баян!», на котором соберутся музыканты со всей России и ближнего зарубежья. 22 сентября в 17:00 в Самарской государственной филармонии пройдет «Концерт в Юбилей» Сергея Войтенко.

22 сентября в 18:30 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Музыкальные портреты. Лев Толстой и музыка».

22 сентября в 18:30 и 23 сентября в 18:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого г.Сызрань состоятся премьерные показы спектакля «Бесприданница» А.Н. Островского.

22 сентября в 19:00 на сцене Шостакович Опера Балет в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» впервые в Самаре состоится показ балета «Распутин». Главную партию исполнит Сергей Полунин — российский артист балета, актер и фотомодель.

22 сентября в 19:00 и 23 сентября в 17:00 театр юного зрителя «Дилижанс» г.Тольятти открывает XXXII театральный сезон премьерой спектакля «Голос» по одноимённой книге Дарьи Доцук для старших подростков и взрослых.

23 сентября в 13:00 и 18:00 Самарский академический театр драмы приглашает на спектакль «Мюнхгаузен». История барона Мюнхгаузена – это история не простого человека, а героя, который всегда проверяет реальность на прочность и старается продавить ее.

23 сентября в 14:00 от Дома-музея М.В. Фрунзе стартует пешеходная экскурсия «Самара в вихре Гражданской войны» по улицам Самары, мимо зданий, памятников и мест, где разворачивались тревожные события Революции и Гражданской войны в городе, в период с 1917 по 1919 гг.

23 сентября в 14:00 от Музея Модерна стартует пешеходная экскурсия «Женский модерн. Женские лики на самарских зданиях».

23 сентября в 14:00 на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи состоится Литературный диктант. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов по русской литературе от классики до современности. Отличников и победителей ждут призы. Предварительная регистрация не требуется.

В 15:00 в библиотеке выступит поэт Владимир Попович с поэтической программой «Пересохшие языки». Его стихи публиковались в журналах Новый мир, Интерпоэзия, ТекстОнли, Таволга.

23 сентября в 18:00 в Самарской филармонии состоится концерт «Дмитрий Шостакович в зеркале эпохи». На сцене выступит ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro. Altro coro исполнит духовную музыку современников Шостаковича и четыре фрагмента из его цикла «Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия для смешанного хора без сопровождения».

24 сентября 11:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого г.Сызрань состоится премьерный показ спектакля «Девочка и разбойник» Л. Толстого.

24 сентября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих принять участие в финале областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Задача участников конкурса – быстро, в течение одной минуты, прочитать отрывок художественного произведения вслух.

24 сентября в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует игровая программа «Происшествия на сказочных дорогах». В игровой форме участники программы вместе с главной героиней Пеппи Длинныйчулок познакомятся с основными правилами дорожного движения – узнают, почему так важен светофор, как понять регулировщика, какие правила существуют для владельцев велосипедов и самокатов и многое другое.

24 сентября в 14:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи будет работать игротека. В программе - настольные игры Башня, Доббль, Соображарий и многие другие! Можно прийти своей компанией или присоединиться к любой команде игроков. Вход свободный.

24 сентября в 14:00 в музее Модерна состоится обзорная экскурсия по постоянной экспозиции и подвалу особняка Курлиной.

24 сентября в 12:00 и 14:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Гарри Поттер». В программе: музыка Джона Уильямса к фильму «Гарри Поттер и философский камень». Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, главный дирижер – Игорь Мокеров, мастера художественного слова Ольга Береснева и Игорь Супрунов.

24 сентября в 18:00 в Самарском академическом театре драмы состоится открытие фестиваля «Волга театральная». В программе вечера - спектакль «Татищев. Сказание о звере мамонте» драматического театра «Колесо».

24 сентября в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт «Ночь перед Рождеством». Читает артист театра и кино Даниил Спиваковский.

24 сентября в 18.30 на сцене Шостакович Опера Балет в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» покажут оперу «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича. За пультом — дирижер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь Александр Анисимов.

В партии Сергея — солист московского театра «Геликон-опера» Сергей Абабкин.

Фото: пресс-служба Самарской филармонии