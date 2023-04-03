Минкульт СО: анонс культурных событий недели в губернии

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Анонс культурных событий недели в губернии

С 4 по 7 апреля в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет акция «Неделя молодежной книги». Каждый день будет разделен на блоки – направлениям в литературе: поэзия, проза, нон-фикшн.

4 апреля в 13:00 в модельной библиотеке-филиале №18 им. М. Б. Корниенко г.Сызрань откроется выставка «Детство - радуга цветов». Выставка будет работать до 30 апреля.

5 апреля в 11:00 Самарская областная детская библиотека проведет круглый стол по содействию социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Не особенно особенные дети». К участию в круглом столе приглашаются родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, специалисты, работающие с этой категорией детей: преподаватели, воспитатели, библиотекари.

5 апреля в 16:30 в театре «СамАрт» стартует театральная педагогическая программа «Смотрим и обсуждаем» на материале спектакля «Сказки Пушкина». Театральные педагоги вместе с детьми обсудят постановку в игровой форме.

5 апреля в 18:30 в Самарском театре оперы и балета премьера - музыкально-литературная композиция «Александр Невский. Ледовое побоище». Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

5 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы покажут спектакль «Фредерик, или бульвар преступлений». Спектакль открывает завесу тайн актерских судеб, дает прикоснуться зрителям к прозе и лирике актёрской жизни.

5 апреля в 18:30 в Самарской филармонии стартует литературный вечер артиста филармонии Михаила Кузнецова. В программе вечера - поэзия Михаила Анищенко.

5 апреля в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на новый цикл лекций философской школы «Симпозион» - «О писательской интуиции классиков: Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский». Спикер: Щепалина Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры классического и зарубежного языкознания Самарской духовной семинарии.

5 апреля в Тольяттинской филармонии и 6 апреля в Самарской филармонии начнется концерт «Сны Миядзаки». Исполнители: Алиса Тен (вокал) и ансамбль Classica Plus. В программе: музыка Дзё Хисаиси из аниме Хаяо Миядзаки. Концерт сопровождает авторский видеоарт от режиссера Игоря Чекина. Начало концертов в 19:00.

5 апреля в 19:00 в кинотеатре «Художественный» состоится открытие бесконечного фестиваля самарского кино «Сделано здесь» с показом фильма самарского режиссера и сценариста Дениса Кудрина «Без помех».

6 апреля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие комплексной историко-документальной выставки «А.Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь» к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского.

6 апреля в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки мастера авангарда Всеволода Рухмалева «Пространство памяти». Произведения художника находятся в частных коллекциях в Москве, Петербурге, Одессе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Афинах, Токио, Будапеште.

6 апреля в 18:00 в музее имени Алабина пройдет медиация по выставке «Улицы Лагранжа». Тема: Советское детство. Черно-белые фотографии, ведущий: Светлана Цапаева -руководитель пресс-службы музея Алабина, фотограф.

19:00 в музее стартует встреча «Сохранить как…», на которой архитектор расскажет о том, как подготовить «внутренности» старого дома для долгой жизни, что нужно учитывать при планировании ремонта в старом здании. Эксперты: Ирина Фишман – архитектор, Елена Риман – дизайнер.

7 апреля в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки Вячеслава Герасимова «Мой современник» к 85-летию со дня рождения автора, чей талант монументалиста в свое время реализовался во многих проектах Самары и Самарской области.

7 апреля в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра «РОКовая КЛАССика». В программе — шедевры классической музыки и рок-хиты.

8 апреля в 10:30 и 13:00 в Самарском театре кукол стартует яркий, добрый спектакль «Доктор Айболит», который будет интересен как малышам, так и зрителям постарше. Ведь здесь есть и добрые звери, и почти опасные приключения, путешествие в Африку и даже неизвестный науке зверь Тяни Толкай.

8 апреля в 11:00 в музее Алабина стартуют «Добрые события. Космос, спички и привычки». Основой мероприятия станет разговор о «важных мелочах», которые могут оказывать огромное влияние на жизнь человека. Участники поделятся своим жизненным опытом и расскажут о своих «важных мелочах».

8 апреля в 12:00 в Доме-музее Фрунзе состоится мастер-класс «Потешные», где посетители научатся создавать своими руками солдатика из бумаги, а также познакомятся с элементами настольной игры в солдатики.

8 апреля в 13:00 Исторический парк «Россия-Моя история» приглашает на праздник, посвященный Дню российской анимации. В программе: визуальный рассказ об истории развития отечественной анимации, игры и конкурсы для детей.

8 апреля в 15:00 состоится «Тотальный диктант». В Самаре он пройдет на нескольких площадках, в числе которых Самарская областная универсальная научная библиотека и Самарская областная библиотека для молодежи. С собой на диктант участникам акции нужно принести паспорт.

8 апреля в 18:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «Домра-JAZZ». Исполнители: Екатерина Мочалова (домра), заслуженный артист РФ Андрей Иванов (контрабас), Русский оркестр филармонии.

8 апреля в 18:00 Драматический театр им. А.Н. Толстого г. Сызрань приглашает на комедию М. Себастьяна «Безымянная звезда». Билеты на спектакль доступны по Пушкинской карте.

8 апреля в 17:00 в Самарской филармонии состоится открытие выставки «Рахманинов: известный и неизвестный» в рамках Фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова. Открытие выставки сопровождается лекцией с участием искусствоведа Музея. В 18:30 стартует концерт Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, впервые на сцене художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Денис Власенко.

8 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета опера «Любовь к трем апельсинам» к юбилею творческой деятельности заслуженного артиста России Андрея Антонова. Сергей Прокофьев был современником художника Казимира Малевича, автора легендарного «Черного квадрата» и основоположника супрематизма, чьи работы и послужили источником вдохновения для художников спектакля.

9 апреля в 11:00 Самарская областная детская библиотека приглашает стать участниками XXI Всероссийского конкурса чтецов «Родная речь» и пройти предварительное прослушивание. Тема конкурса 2023 года — «Наставник. Учитель. Друг», нововведение конкурса этого года – участникам предлагается читать не только поэзию, но и прозу.

Прослушивания пройдут в двух возрастных категориях: от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет.

9 апреля в 12:00 в музее Алабина стартует мастер-класс по плетению корзинок из лозы, проведет который Галина Евдокимова. На встрече посетители познакомятся с историей лозоплетения, узнают как готовят материал к работе, рассмотрят экспонаты из фондов музея и попробуют сплести из лозы корзинку.

В 13:00 в музее стартует занятие «День российской анимации», где расскажут о мультфильмах и мультипликаторах, приемах анимации. На мастер-классе изготовят тауматропы (игрушки, основанные на оптической иллюзии) разной сложности.

В 15:00 стартует мастер-класс по глиняной игрушке «Филимоновский барашек». Мастера Ростислав и Ольга Долбины расскажут о филимоновских игрушках, как возник и развивался этот промысел и научат данной технике посетителей, каждый из которых создаст своего филимоновского барашка.

9 апреля в 15:00 в Самарском академическом театре оперы и балета - балет на музыку Валерия Гаврилина по рассказу Антона Чехова «Анюта». Это драматическая история о том, как важно оставаться верным своим принципам: нельзя пойти на компромисс с совестью и обойтись без последствий.

9 апреля в 17:00 в Самарской филармонии пройдет концерт «И плывут, и растут эти чудные звуки!» в рамках Фестиваля к 150-летию С.В. Рахманинова. На сцене лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты Самарской государственной филармонии.

9 апреля в 18:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт фортепианного дуэта Натальи Селяткиной и Павла Назарова. Концерт проходит в рамках Фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова.

Фото: департамент информационной политики СО