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Минкульт СО: Анонс культурных событий недели

14 августа 2023 14:37
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На площадке театра СамАрт состоится открытие парафестиваля «Театр равных возможностей».

14 августа в 15:00 Самарская областная детская библиотека приглашает на «Чудо природы на фотографии»: мастер-класс фотографа и преподавателя школы культурного блогера «ЁЖ-ТВ» Макаровой Ульяны. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

15 августа здесь же в 12:00 фольклорные посиделки «Летние забавы и игры на Руси» с участием сотрудника этнографического музея «Горница».
16 августа в Историческом парке «Россия – Моя история» в рамках III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир» пройдут: 12:00 Лекция «Богословие и символизм православного богослужения», 15.00 Мастер-класс. Пишем часть лика Богородицы Серафимо-дивеевской иконы «Умиление». Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.
16 августа в 14.00 Самарская областная библиотека для слепых приглашает на книжную выставку «Книга – окно в мир кино». Выставка посвящена Дню российского кино, на будут представлены книги, послужившие литературным материалом для создания художественных кинофильмов.
17 августа в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает на открытие выставки Валерия Сахатова «Портрет без сходства». В его живописи, импровизационной, решительной по цветовым гармониям и фактуре, сделанной как будто на едином эмоциональном порыве и стилистически цельной, просматривается связь с различными направлениями изобразительной культуры.
17 августа в 20:00 в кинотеатре «Художественный» (Центр российской кинематографии) в 20:00 состоится показ корейского фильма «Игра в переговоры». Это напряженный психологический триллер с захватом заложников с популярным среди корейской аудитории актером и моделью красавчиком Хёном Бином. Показ проходит в рамках проекта «Корейский киноквартал».
17 - 19 августа в Сызрани пройдет XXVII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». В программе: концерт духовной музыки муниципального академического хора «Многолетие». Казанский кафедральный собор; арт-пикник на набережной Сызранского кремля, концертная программа участников фестиваля; концерт муниципального духового оркестра «В кругу друзей», посвященный юбилею Н. Лысюка с участием заслуженных артистов РФ В.В. Мясоедова и А.М. Халилова. Драматический театр им. А.Н. Толстого.
18 августа в 14.00 Самарской областной детской библиотеке стартует проект «PROфото»: марафон мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню фотографии. Для детей и подростков в возрасте от 7 до 12 лет и родителей.
19 августа Сызрань приглашает на городской праздник «Сызранский помидор - 2023» и гала-концерт и закрытие ХХVII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
19 августа в 19.00 кинотеатр «Художественный» (Центр российской кинематографии) приглашает на программу авторских короткометражных мультфильмов «Уколы анимации». Вход на показы бесплатный, по предварительной записи. Телефон для записи – 332-04-82 (будни, с 9.00 до 18.00).
19 августа в 10.00 в Самарской областной научной библиотеки начинает работу «Нейромастерская» отдела искусств. 1 занятие цикла: «Основы нейроживописи».
19- 20 августа площадке «Станкозавода» пройдёт «Креатив на Волге» — первый хакатон по развитию креативных индустрий в Самаре. В рамках него состоятся открытые лектории, дискуссии и нетворкинги. Подробнее https://vk.com/createonvolga
20 августа в 10.00 на площадке театра СамАрт состоится открытие парафестиваля «Театр равных возможностей». В раках фестиваля будут представлены разножанровые спектакли детских и взрослых коллективов. Спектакли удивительной эстетики и художественного наполнения представят «особые» артисты самых разных возрастов. Инклюзивные коллективы-участники фестиваля носят самые «теплые» названия – «Маленький принц», «Пространство любви», «Надежда», «Теплые Артисты» и другие.

 

Минкульт СО: Анонс культурных событий недели

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