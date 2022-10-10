Минкульт СО: анонс культурных событий недели

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Жителей и гостей губернии приглашаю приглашают на кудьтурные мероприятия.

10 октября в 18:30 на сцене Самарской филармонии с программой «Мастера острого сюжета» выступит дважды лауреат премии «ТЭФИ», заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, артист Московской государственной академической филармонии Павел Любимцев.



11 октября с 11:00 до 15:00 в Историческом парке совместно с издательством Эксмо-АСТ пройдет мероприятие Российского общества "Знание" - "Умный маршрут" по теме "Искусство и культура". На мероприятие приглашены ведущие авторы и поэты, которые расскажут про свой творческий путь, поделятся лайфхаками и навыками писательства.



11 октября в 15:00 Виртуальный концертный зал Тольяттинской филармонии приглашает на трансляцию записи концерта «Музыка души и сердца» с участием Дмитрия Хворостовского.



12 октября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с путешественником, врачом-психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Артуром Чубаркиным в рамках выставки редких изданий «Книги странствий». На творческой встрече известный самарский путешественник расскажет о своих экзотических поездках, покажет арктические раритеты из экспедиций: ритуальные предметы, предметы быта и охоты чукчей и эскимосов, меховую одежду морзверобоев и даже споет.



12 октября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует новый цикл лекций философской школы «Симпозион». Тема первой лекции - «Композитор-философ: трансгрессия и трансценденция в музыке Альфреда Шнитке», лектор - Фаритов Вячеслав Тависович, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.



13 октября в 12:00 Самарская областная библиотека для молодежи приглашает на итоговое мероприятие Областного поэтического марафона «Мне нравится, что Вы больны не мной…», посвященного 130-летию М. Цветаевой. В его рамках пройдут лектории «Цветаева: мозаичный портрет на фоне Судьбы и Творчества», «Формула одежды Марины Цветаевой».



13 октября в 14.30 в Драматическом театре г.Сызрани покажут спектакль "Поллианна" в рамках гастролей Балаковского театра юного зрителя.



13 октября в 15:00 и 18:00 в музее Алабина стартует экскурсия «Вселенная сказок». Входной билет 100 руб. детский, 200 руб. взрослый, стоимость экскурсии 100 руб.



13 октября в 19:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию культурно-просветительского проекта «Умный четверг» - «Три моста – три судьбы. Важнейшие сооружения губернии». Лекцию проведет ведущий специалист отдела изучения и публикации документов Российского государственного архива в г. Самаре Ольга Корбан.



14 октября в 17:30 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера». На открытии с лекцией «Документалистика Андрея Кончаловского» выступит Андрей Апостолов – руководитель программы бакалавриата «Кино: кинокритика и кинопроизводство», помощник ректора ВГИК им. С.А. Герасимова, редактор-консультант киностудии «Марс Медиа Энтертейнмент», шеф-редактор компании Mosaic films. В завершение вечера пройдет показ фильма «Человек неунывающий».

Вход свободный.



14 октября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки известной самарской художницы Дины Богусоновой «Цветение». Вход свободный.

14 октября в 18:00 в Самарском театре кукол пройдет премьерный показ спектакля по циклу юмористических новелл Ильфа и Петрова «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска».



14 октября в 18:30 Самарская филармония приглашает на концерт «Джаз в Самаре» к 100-летию российского джаза и 80-летию его легенды – Анатолия Кролла . Специальные гости: Солистка театра «ГРАДСКИ ХОЛЛ» Алла Рид (Москва), Ольга Олейникова (Москва), Народная артистка Самарской области Юлия Денисова, Оркестр культурного центра ГУВД Самарской области, Джаз-оркестр «МИРАЖ» (Новокуйбышевск), Джаз-оркестр Тольяттинской филармонии, «JAZZ LIFE ORCHESTRA» СГИК, «JAZZ FRIENDS», Джаз-ансамбль «ДВИЖЕНИЕ», «ДЖАЗ-ТАЙМ», «ДЖАЗ-ВОЯЖ», Джаз-ансамбль «ДРАЙВ».



14 октября в 19:00 в Тольяттинской филармонии с концертом «Магия дудука» выступят Аргишти и Русский оркестр филармонии.



15 октября в 11:00 музей Алабина приглашает детей от 4 до 6 лет на занятие «Лыковые куклы». Ребята познакомятся с материалом, из которого в прошлом плели лапти и корзинки, узнают каких кукол делали из лыка и как с ними играли. Также гости познакомятся с тематическими экспонатами из фондов музея и вместе с родителями изготовят куклу «Козу». Стоимость: 200 руб. – детский, 100 руб. – взрослый билет.



15 октября в 12:00 в музее Алабина стартует мероприятие «Ступеньки истории. Музей – хранитель истории». На экспозиции пройдёт экскурсия, в ходе которой ребята услышат разные интересные факты о музее как о хранителе истории и его коллекциях. Можно будет увидеть первые предметы, с которых началась коллекция, и узнать, как музейные экспонаты раскрывают историю нашего края и города. Участники сами попробуют собрать свою «лестницу истории» в интерактивной части программы, а также смогут почувствовать себя детективами и провести настоящее историческое расследование на экспозиции музея.



15 октября в 16:00 музей Алабина приглашает на премьеру - Жигулевское сказание «Жадный барин». Детский спектакль создан кооперацией детей «Лес» в рамках мероприятий, приуроченных к выставке «Вселенная сказок». Стоимость билета 400 руб.



15 октября в 18:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится кинопоказ фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера». Вход свободный.



15 октября в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Симфонического оркестра, дирижер – Алексей Рубин, солистка – Екатерина Припускова (мандолина).



16 октября в 10:30 Самарский театр кукол приглашает на премьеру яркого, доброго и милого спектакля «Доктор Айболит».



16 октября в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдут фольклорные посиделки. На «Осенины на Руси» приглашают детей и подростков в возрасте от 8 до 14 лет. Сотрудница этнографического музея «Горница» Ирина Филатова расскажет читателям об осенних календарных праздниках и традициях русского народа, об их смысле и значении.



16 октября в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает слушателей на концерт «Выхожу один я на дорогу» - Музыкально-литературную композицию, посвященную творчеству М. Ю. Лермонтова.

16 октября в 16:00 музыка прозвучит в музее Модерна, где выступят Алексей Хромов (аккордеон) и Виталий Ваньков (гитара). Стоимость билета 300 руб.



16 октября в 17:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт ансамбля грузинского многоголосия Acapella Saqartvelo. В программе народные песни разных регионов Грузии, древние духовные песнопения, городской романс, популярные песни эстрады и кино.

Фото: минкульт СО