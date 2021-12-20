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Для гостей экскурсию по центру и познакомили с творческими коллективами.
Министр культуры СО Татьяна Мрдуляш посетила духовно-просветительский центр «Кириллица»
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Министр культуры СО Татьяна Мрдуляш посетила духовно-просветительский центр «Кириллица»

20 декабря 2021 15:07
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Для гостей экскурсию по центру и познакомили с творческими коллективами.

Настоятель собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, секретарь Самарской епархии протоиерей Андрей Зуев и директор МБУ ДО ДШИ № 3 «Младость» Горбенко Диана Сергеевна провели для гостей экскурсию по центру и познакомили с творческими коллективами.

Ребята, поступая в первых класс центра, дополнительно выбирают творческое направление по душе (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, хореография, театр и т.д).

Тихон, ученик 7 класса  выбрал занятия «Искусство быть звонарем»: «Я занимаюсь колокольным звоном уже пятый год. Мне нравится! У колоколов красивый звук, и я люблю звонить. Недавно ездил в Москву на всероссийский конкурс и стал 3- м лауреатом» — поделился мальчик.

Сегодня колокольное искусство активно возрождается. Центр готовит специалистов, знающих традиционные и современные звоны, звонарей, знакомых с нотной грамотой, умеющих слышать звукоряд колоколов в ансамбле звона и транслировать свои знания на практике.

В рамках визита состоялось торжественное открытие «Музея деревенского быта». Музей организован Самарским центром русской традиционной культуры. Во время экспедиций по Самарской области была собрана коллекция этнографических экспонатов, представляющих большую культурную и историческую ценность. Открытие музея деревенского быта – это возможность сделать общественным достоянием уникальные образцы нематериального культурного наследия Самарской губернии.

Ирина Крюкова, руководитель музея живой истории «МУЖИ», рассказала, какие уникальные экспонаты больше всего нравятся  посетителям музея, один из таких – реплика средневекового меча и доспехов. Музей проводит реконструкции военно-исторических сражений, где все желающие  могут освоить навыки защиты и нападения под руководством опытного воина-наставника.

Андрей Зуев, настоятель собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия рассказывает: «Сегодня мы с радостью встречаем в нашем замечательном центре Татьяну Павловну. В общей сложности за время работы более чем 3000 выпускников получили в Центре дополнительное образование. Наши творческие коллективы отличаются самобытностью и высоким профессиональном уровнем. Детский коллектив изобразительного творчества «Многоцветье» удостоен звания «Образцовый». Активную концертно-просветительскую деятельность ведет детский церковный хор «Кириллица», который входит в состав большого епархиального хора, выступает в храмах Самарской области, участвует в различных православных музыкальных фестивалях. На протяжении многих лет хореографические ансамбли ДШИ № 3 «Младость» — «Волжские казачата» и «Звездочки», не только демонстрируют высокие достижения, но и способствуют сбережению традиций и укреплению духа подрастающего поколения».

Татьяна Павловна Мрудляш, отметила высокий художественный уровень подготовки коллективов: «Духовно-просветительский центр «Кириллица» – замечательное место для воспитания юных самарцев- граждан России. Я надеюсь, что мы будем часто встречаться с вашими творческими  коллективами  и с педагогами. У вас потрясающие пространства, будем делать совместные творческие проекты. От всей души желаю успехов и процветания!»  

Центр «Кириллица»  был открыт в 2009 году  на базе собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Митрополита Сергия.

Ежегодно в центре обучается около 500 детей, реализуется множество образовательных программ духовно-нравственного, военно-патриотического, художественного и социально-гуманитарного направлений, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

 

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