Министр культуры СО приняла участие в открытии выставки «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

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28 августа на территории исторического парка «Россия – моя история» открылась выставка фотографий Александра Малькевича.

Александр — известный российский журналист, кавалер ордена Мужества, член Общественной палаты России.

На фотовыставке представлено около 170 работ, которые он сделал с июля 2022 года на освобождённых от украинского фашизма территориях. Часть работ можно увидеть на интерактивных панелях музея.

В открытии приняли участие общественные деятели, учащиеся и педагоги, представители организаций «Молодая Гвардия», «Волонтеры Победы», «Большая Перемена».

«Сегодня мы встречаемся с людьми, которые реально были на территории Донбаса и своими глазами видели всё, что там происходит. Фотоработы Александра Александровича показывают реальную картину происходящего. Такие встречи очень важны, особенно для подрастающего поколения. Начинаешь задумываться о той боли, которую пережили те, кто родился там, кто жил там, у кого там остались близкие. Мы верим, что наши ребята обязательно выстоят, мы обязательно дождемся Победы», — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Проект реализован Фондом развития новых медиа, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставку можно посетить бесплатно до 10 сентября 2023 года.

Фото: минкульт СО