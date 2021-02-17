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Министр культуры Самарской области Борис Илларионов ушел в отставку

17 февраля 2021 10:44
166
Министр культуры Самарской области Борис Илларионов ушел в отставку

Он проработал на этом посту полтора года.

Борис Илларионов покинул пост министра культуры Самарской области. Об этом ТВСАМАРА.ру сообщили источники в областном правительстве.

Борис Илларионов стал главой ведомства 15 октября 2019 года. До этого чиновник являлся первым заместителем председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга, работал заведующим кафедрой балетоведения Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

По нашим данным, новым министром культуры Самарской области станет Татьяна Мрдуляш. И уже сегодня, 17 февраля, она будет официально представлена на заседании правительства региона. Отметим, что до декабря 2020 года Мрдуляш трудилась на посту заместителя директора Третьяковской галереи.

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