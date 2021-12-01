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МХАТ им. М. Горького вернет в репертуар золотую коллекцию своих спектаклей, являющихся "лицом театра"

1 декабря 2021 15:30
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Среди них, в частности, "Васса Железнова", "Гамлет", "Вишневый сад" и "Белая гвардия".

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького вернет в репертуар золотую коллекцию - спектакли, являющиеся "лицом театра". Об этом в среду заявил генеральный директор театра Владимир Кехман в интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС.

"Первое и самое важное - это золотая коллекция театра, который называется МХАТ. Я не говорю, что мы восстановим все спектакли, - сказал он. - Мы восстановим те спектакли, которые действительно являются лицом этого театра, такие как "Васса Железнова", "Гамлет", <...> "Вишневый сад" и "Белая гвардия".

К "золотой коллекции" гендиректор также отнес спектакль "Три сестры", который идет и сейчас, но требует "возвращения в исходящее положение". "Это спектакли, которые будут идти в постоянном репертуаре. Это спектакли этого театра", - убежден Кехман.

"Мы начали зарабатывать", - сказал Кехман, отвечая на вопрос, насколько изменилась "плачевная ситуация" театра с момента вступления гендиректора в должность. По его словам, первые два спектакля "Женщины Есенина" уже полностью проданы, а на декабрь дополнительно поставлено еще пять спектаклей. "Я рискую [утверждать], но я чувствую, что интерес к театру начинает расти просто невероятно", - подчеркнул глава МХАТ.

 

Фото из открытых источников

 

 

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