Международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век» вновь пройдет в Самаре и Тольятти

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С 23 сентября по 2 октября наш регион снова станет музыкальной столицей России.

В художественный совет фестиваля входят выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями являются вдова Дмитрия Шостаковича Ирина Шостакович и его сын Максим Шостакович.

Программа фестиваля наполнена различными жанрами – балетные спектакли, оперетта, симфонические и камерные концерты, а также образовательные программы.

Зрителей ждут премьера жизнерадостной оперетты «Москва, Черемушки», гастроли Урал Опера Балет с балетом на музыку Леонида Десятникова, Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета, концерт итальянской виолончелистки Мириам Пранди. Народный артист России Сергей Маковецкий прочитает отрывки из писем Шостаковича его ближайшему другу, художественному руководителю Ленинградской филармонии Ивану Соллертинскому.

Яркие впечатления, прекрасная музыка Дмитрия Шостаковича и его современников, которая редко исполняется в России, лучшие залы Самарской области – ждем на фестивале «Шостакович. ХХ век». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба облправительства