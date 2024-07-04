Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности

8 июля (понедельник) Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.
В 14.00 пройдет лекция «Свадебные традиции: от старины к современности» (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
Свадьба – одно из самых важных и радостных событий в жизни каждого человека, и во все времена организации свадьбы придавалось большое значение. Некоторые традиции, выработанные в ходе веков, дошли до наших дней, другие – стали частью истории. На лекции посетители узнают о трансформации свадебных нарядов, в какое время появился ЗАГС, как готовились к свадьбе наши предки до революции и в советское время, что такое «красная свадьба» и как организовать праздник в условиях дефицита.
В 15.00 начнется мастер-класс «Страница семейного альбома» (0+). Альбом для фотографий – это важная семейная реликвия, но сейчас все больше фотографии хранятся в цифровом виде. На занятии все желающие смогут сделать моментальную фотографию, а затем оформить ее в технике скрапбукинга (вид рукодельного искусства по изготовлению и оформлению семейных и личных фотоальбомов).
В 16.00 пройдет мастер-класс «Семейное древо» (0+), на котором участники создадут генеалогическое древо и узнают, как в этом деле могут помочь архивы. Кроме того, дети вспомнят свои корни и поговорят об истории семьи.
В 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет показ фильма «Дом, в котором я живу» (6+) режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля.