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Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности

4 июля 2024 10:48
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Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности

8 июля (понедельник) Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.

В 14.00 пройдет лекция «Свадебные традиции: от старины к современности» (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Свадьба – одно из самых важных и радостных событий в жизни каждого человека, и во все времена организации свадьбы придавалось большое значение. Некоторые традиции, выработанные в ходе веков, дошли до наших дней, другие – стали частью истории. На лекции посетители узнают о трансформации свадебных нарядов, в какое время появился ЗАГС, как готовились к свадьбе наши предки до революции и в советское время, что такое «красная свадьба» и как организовать праздник в условиях дефицита.

В 15.00 начнется мастер-класс «Страница семейного альбома» (0+). Альбом для фотографий – это важная семейная реликвия, но сейчас все больше фотографии хранятся в цифровом виде. На занятии все желающие смогут сделать моментальную фотографию, а затем оформить ее в технике скрапбукинга  (вид рукодельного искусства по изготовлению и оформлению семейных и личных фотоальбомов).

В 16.00 пройдет мастер-класс «Семейное древо» (0+), на котором участники создадут генеалогическое древо и узнают, как в этом деле могут помочь архивы. Кроме того, дети вспомнят свои корни и поговорят об истории семьи.

В 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет показ фильма «Дом, в котором я живу» (6+) режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля.

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно).

Теги: Мероприятия

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