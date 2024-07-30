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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа

30 июля 2024 09:52
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа

2 августа (пятница) в 18.00 пройдет лекция, посвященная Софье Агранович (12+). Ее прочитает доктор филологических наук, профессор Самарского университета, литературный критик, писатель Ирина Саморукова.
На лекции речь пойдет о личности Агранович, ее месте в самарском интеллектуальном пространстве, ее взглядах на фольклор и его судьбу в мировой культуре и авторском творчестве. Особое внимание будет уделено ее духовному наследию и научным открытиям, которые сегодня привлекают последователей из самых разных сфер жизни.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              В субботу, 3 августа, в 11.00 пройдет детская игровая экскурсия (6+) по выставке «Было/Не было» (12+).
Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой дети отправятся в путешествие, где узнают про кикимор и домовых, услышат звуки старинной волынки, рассказывающей о далеких путешествиях, выяснят, что нужно делать, чтобы спастись от лешего и выбраться из лесной чащи.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              4 августа (воскресенье) в 16.00 состоится чайная церемония (12+).
Вместе с культурологом, экспертом по чайным культурам мира Александрой Шайдровой посетители поговорят о традициях чаепития в Самарской губернии в конце XIX века. На церемонии каждый гость продегустирует разные сорта чая.
Стоимость участия – 500 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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