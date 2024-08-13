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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа

13 августа 2024 10:00
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа

16 августа (пятница) в 18.00 пройдет встреча (12+) с художниками выставки «Было/Не было» (12+).
Под модерацией заведующей Музеем-галереей «Заварка», заместителя директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерины Елисеевой художники расскажут об истории создания своих произведений. Посетители узнают, как авторы создавали их, какие существуют особенности у разных жанров искусства, а также о творческом пути и прошлых проектов каждого из художников.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу, 17 августа, в 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
Куратор проекта, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

18 августа (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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