Мастер-класс "ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ" пройдет в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 12:00 до 23:59.
В Самаре в День города будут действовать временные ограничения движения транспорта
Ленинский район - один из старейших районов Самары.
Ленинский район Самары отмечает 90-летний юбилей
Проводятся мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств, владельцы которых, при совершении регистрационных действий использовали диагностические карты, выданные с нарушение требований законодательства о техническом осмотре.
Сотрудники ГИБДД СО выявили факты незаконной выдачи диагностических карт технического осмотра
По версии следствия, девушка исполняла роль курьера в схеме обмана пожилых граждан «Ваш родственник попал в беду».
19-летнюю жительницу Новороссийска осудят в Самаре за помощь аферистам.
За учебный год поэтапно ребята узнают об успехах страны в различных сферах, разберутся в своих способностях, протестируют профессии.
Самарские школьники начинают занятия по новому курсу профориентации «Россия - мои горизонты»
Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области посетил территориальный орган внутренних дел.
В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»
Более 5 тысяч школьников региона посетят обновленную мультимедийную выставку-практикум «Лаборатория будущего».
В Самаре продолжит свою работу всероссийский проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»
В Госдуме поддержали введение маркировки для вредных продуктов питания
В Госдуме поддержали введение маркировки для вредных продуктов питания
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.84
0.3
EUR 105.08
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Расписание работы кинотеатра «Филин» на эту неделю
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мастер-класс "ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ" пройдет в Самаре

7 сентября 2023 12:56
130
Мастер-класс "ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ" пройдет в Самаре

Мастер-класс проводится в рамках IV международного Фестиваля искусств «Шостакович над временем», который будет проходить в Самаре и Тольятти с 7 сентября по 2 октября.

Культурная журналистика охватывает широкий спектр сфер и тем, касающихся искусства и творчества. Это — литература, живопись, музыка, кино, театр, танец, дизайн. Для освещения событий в этих сферах требуются профессиональные знания, но также важны методы и навыки, позволяющие сделать журналистский текст в любом жанре интересным, современным и информативным. Кураторы обсудят, как видоизменяется профессия «журналист», как и кому мы говорим о музыке.

Мастер-класс будут давать кураторы: 

 Евгения Кривицкая — лауреат Премии Москвы, профессор, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»;

 Ольга Русанова — лауреат Премии Москвы и «Радиомания», музыкальный обозреватель «Радио России».

Модераторы мероприятия: Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ, Марк Левянт, народный артист России, председатель Самарской организации Союза композиторов России.

Дата: 8 сентября 2023 г.

Начало – в 15.00. 

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.

Заявки на участие в мастер-классе принимаются до 7 сентября (до 22.00).

 

Заявки отправлять на почту: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, указав  название организация, Ф.И.О. участника, тел. контакта.
 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
7 сентября 2023  09:42
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
221
Состоялась передача специального оборудования для членов казачьего добровольческого отряда «Ермак» - участников СВО.
6 сентября 2023  19:47
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал благоустроенный парк «Молодежный» и передал бойцам СВО партию спецтехники
738
Дмитрий Азаров осмотрел перспективные разработки авиастроительного предприятия.
6 сентября 2023  17:57
Губернатор Дмитрий Азаров оценил загрузку заказами самарского Авиакора
569
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
6 сентября 2023  15:40
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
2125
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
6 сентября 2023  11:01
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
335
Весь список