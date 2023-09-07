Мастер-класс "ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ" пройдет в Самаре

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Мастер-класс проводится в рамках IV международного Фестиваля искусств «Шостакович над временем», который будет проходить в Самаре и Тольятти с 7 сентября по 2 октября.

Культурная журналистика охватывает широкий спектр сфер и тем, касающихся искусства и творчества. Это — литература, живопись, музыка, кино, театр, танец, дизайн. Для освещения событий в этих сферах требуются профессиональные знания, но также важны методы и навыки, позволяющие сделать журналистский текст в любом жанре интересным, современным и информативным. Кураторы обсудят, как видоизменяется профессия «журналист», как и кому мы говорим о музыке.

Мастер-класс будут давать кураторы:

– Евгения Кривицкая — лауреат Премии Москвы, профессор, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»;

– Ольга Русанова — лауреат Премии Москвы и «Радиомания», музыкальный обозреватель «Радио России».

Модераторы мероприятия: Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ, Марк Левянт, народный артист России, председатель Самарской организации Союза композиторов России.

Дата: 8 сентября 2023 г.

Начало – в 15.00.

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.

Заявки на участие в мастер-классе принимаются до 7 сентября (до 22.00).

Заявки отправлять на почту: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, указав название организация, Ф.И.О. участника, тел. контакта.

