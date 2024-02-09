Мастер-класс по адаптированным бальным танцам прошёл в первый день работы Поволжского книжного фестиваля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время мероприятия школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине.
Самарским школьникам вручили первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В первенстве приняли участие ученики около 30 школ Промышленного района.
В самарском парке «Воронежские озера» прошло первенство по лыжным гонкам
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
В Москве тестируют новый светофор, который предупреждает пешеходов
В Москве тестируют новый светофор, который предупреждает пешеходов
Выявлено 84 транспортных средств, перевозивших товары с нарушением данного постановления.
Самарская таможня предотвратила ввоз в Россию порядка 1600 тонн немаркированных безалкогольных напитков
Росгвардеец участвует в чемпионате региона не в первый раз – в прошлом году офицер Росгвардии стал серебряным призером этих соревнований.
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями
Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники ГИБДД СО проведут рейдовые мероприятия на дорогах региона
До 11 марта жители Самарской области, как и все россияне, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».
Жители Самарской области могут сами выбрать избирательный участок для голосования
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
0.11
EUR 98.35
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мастер-класс по адаптированным бальным танцам прошёл в первый день работы Поволжского книжного фестиваля

9 февраля 2024 12:42
189
Мастер-класс по адаптированным бальным танцам прошёл в первый день работы Поволжского книжного фестиваля

8 февраля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в первый день работы Поволжского книжного фестиваля прошёл мастер-класс по адаптированным бальным танцам «Ожившие страницы Венеции». Посетители фестиваля вместе с танцорами инклюзивной бальной студии «Хрустальная хризантема», среди которых есть как ребята с различными формами инвалидности, так и без неё, смогли освоить несложные, но очень красивые танцы, которые вполне могли бы исполняться в легендарном городе мостов и каналов, и на пару часов перенеслись в атмосферу настоящего венецианского карнавала. В этом им помогли хореографы и организаторы АНО «Лаборатория современной культуры», которые уже много лет занимаются проведением инклюзивных балов в Самаре.

Торжественные фанфары зазвучали в 18 часов в большом павильоне на втором этаже выставочного центра, приглашая всех желающих (их набралось более 50 человек) к танцу, и хореографы (они же – ведущие мероприятия) Даниил Кицаев и Анна Николашина объявили полонез – величественный танец-шествие, в котором дамы и кавалеры смогли во всей красе продемонстрировать свои бальные образы. А им было что показать! Многие участники тщательно подготовились к танцевальному вечеру, и перед восхищёнными зрителями прошли кавалеры в элегантных костюмах и фраках и дамы в пышных платьях эпохи XIX века. Некоторые из танцоров надели ещё и красивые маски, чтобы лучше передать атмосферу красочного карнавала.

За полонезом последовали другие танцы, которые участники сначала во всех деталях разбирали и учили под руководством хореографов, а затем уже исполняли под музыку, так что даже люди без какого-либо танцевального опыта смогли в полной мере получить удовольствие от этого бального вечера. Перерывы между изучением новых танцев украсили своими великолепными голосами Алёна Пичугина и Василиса Исангулова, исполнившие несколько песен, под которые все желающие продолжали танцевать – но уже в абсолютно свободной манере. Под конец мастер-класса настало время поиграть и поэкспериментировать, и ведущие провели с участниками весёлый танец-игру под названием котильон. Заключительным же танцем этого вечера стало страстное танго, которое, быть может и не вполне вписывалось в концепцию венецианского карнавала, но очень полюбилось постоянным участникам самарских инклюзивных балов.

В завершение вечера ведущие поблагодарили руководителя Поволжского книжного фестиваля Кристину Гладких за возможность провести этот бальный мастер-класс в рамках фестиваля. Кристина Александровна же в ответном слове выразила восхищение красотой увиденного и надежду, что это не последний опыт сотрудничества «Лаборатории современной культуры» с Поволжским книжным фестивалем и «Экспо-Волгой».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
602
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
559
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
963
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
416
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
355
Весь список