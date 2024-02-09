Мастер-класс по адаптированным бальным танцам прошёл в первый день работы Поволжского книжного фестиваля

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8 февраля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в первый день работы Поволжского книжного фестиваля прошёл мастер-класс по адаптированным бальным танцам «Ожившие страницы Венеции». Посетители фестиваля вместе с танцорами инклюзивной бальной студии «Хрустальная хризантема», среди которых есть как ребята с различными формами инвалидности, так и без неё, смогли освоить несложные, но очень красивые танцы, которые вполне могли бы исполняться в легендарном городе мостов и каналов, и на пару часов перенеслись в атмосферу настоящего венецианского карнавала. В этом им помогли хореографы и организаторы АНО «Лаборатория современной культуры», которые уже много лет занимаются проведением инклюзивных балов в Самаре.

Торжественные фанфары зазвучали в 18 часов в большом павильоне на втором этаже выставочного центра, приглашая всех желающих (их набралось более 50 человек) к танцу, и хореографы (они же – ведущие мероприятия) Даниил Кицаев и Анна Николашина объявили полонез – величественный танец-шествие, в котором дамы и кавалеры смогли во всей красе продемонстрировать свои бальные образы. А им было что показать! Многие участники тщательно подготовились к танцевальному вечеру, и перед восхищёнными зрителями прошли кавалеры в элегантных костюмах и фраках и дамы в пышных платьях эпохи XIX века. Некоторые из танцоров надели ещё и красивые маски, чтобы лучше передать атмосферу красочного карнавала.

За полонезом последовали другие танцы, которые участники сначала во всех деталях разбирали и учили под руководством хореографов, а затем уже исполняли под музыку, так что даже люди без какого-либо танцевального опыта смогли в полной мере получить удовольствие от этого бального вечера. Перерывы между изучением новых танцев украсили своими великолепными голосами Алёна Пичугина и Василиса Исангулова, исполнившие несколько песен, под которые все желающие продолжали танцевать – но уже в абсолютно свободной манере. Под конец мастер-класса настало время поиграть и поэкспериментировать, и ведущие провели с участниками весёлый танец-игру под названием котильон. Заключительным же танцем этого вечера стало страстное танго, которое, быть может и не вполне вписывалось в концепцию венецианского карнавала, но очень полюбилось постоянным участникам самарских инклюзивных балов.

В завершение вечера ведущие поблагодарили руководителя Поволжского книжного фестиваля Кристину Гладких за возможность провести этот бальный мастер-класс в рамках фестиваля. Кристина Александровна же в ответном слове выразила восхищение красотой увиденного и надежду, что это не последний опыт сотрудничества «Лаборатории современной культуры» с Поволжским книжным фестивалем и «Экспо-Волгой».