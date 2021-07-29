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Максим Фадеев продал все права на музыку и образы своих проектов

Продюсер заявил, что "такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российский продюсер Максим Фадеев продал права на музыку и образы своих проектов, в том числе певицы Глюкозы, групп Serebro и Total, передает ТАСС.

"Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и др. <…> С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связано, новый владелец, который решил остаться неизвестным", - написал продюсер в четверг в Instagram, подчеркнув, что "такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса".

Фадеев уточнил, что останется в профессии. "Что же касается моей дальнейшей деятельности, останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе Fenix", - сказал он.

"Артистами заниматься больше не буду никогда, - заявил Фадеев. - Об этом отдельная книга в деталях и подробностях, обо всем, как на исповеди".

Осенью 2019 года Фадеев объявил о расторжении договора с артистами своего лейбла Malfa и передаче им прав на репертуар.

Фадеев начинал карьеру как автор-исполнитель и аранжировщик. После неудачных попыток передать свой материал на радио и телевидении в начале 1990-х годов он принял решение работать продюсером. Первым проектом стало сотрудничество с певицей Линдой. В 2000-х Фадеев запустил продюсерский центр, подопечными которого стали группа Serebro, певица Наргиз (Закирова), проект Molly и другие.