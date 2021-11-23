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Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей за кавер "Плота", исполненный на "Голосе"

23 ноября 2021 18:15
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Лоза настаивал на выплате четырех миллионов рублей. Кроме того, он требовал удалить запись передачи, где звучала песня, но в этом суд ему отказал.

Мосгорсуд обязал Первый канал выплатить Юрию Лозе миллион рублей за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере миллиона рублей и судебные расходы", — пояснили там.

Лоза настаивал на выплате четырех миллионов рублей. Кроме того, он требовал удалить запись передачи, где звучала песня, но в этом суд ему отказал.

Лоза подал иск к Первому каналу еще в мае. Он утверждал, что телеканал существенно испортил его произведение, "создав неприемлемую для создателя версию оригинала". Песню сократили до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд, в музыкальную часть добавили оркестр с барабанами и клавишными, из-за чего, как считает автор, пострадали и целостность, и замысел.

Помимо этого, Лозу возмутили комментарии ведущих и членов жюри "Голоса", которые позволили себе "непристойную иронию", а также "распространение не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию". Все это, заявил музыкант, нанесло удар по "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе".

О реакции сторон на решение суда пока не сообщается.

 

Фото:   РИА Новости / Сергей Мамонтов

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