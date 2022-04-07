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"ЛитРес" заявил о том, что 8 апреля снимет с продажи все электронные книги о Гарри Поттере, пишет РИА Новости.

"К сожалению, по независящим от нас причинам все части знаменитой саги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике станут недоступны на "ЛитРес" через три дня", — сообщается в Telegram-канале магазина.

Все приобретенные ранее книги останутся в личной библиотеке пользователей, пишут в публикации.

В пресс-службе сервиса уточнили, что произведения исчезнут с полок "по решению правообладателя на неопределенный срок. В данный момент ведутся переговоры".

Фото: Heyday Films (2005)/РИА Новости