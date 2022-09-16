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Литературный фестиваль «Сызранская излучина» стал международным

16 сентября 2022 12:46
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Литературный фестиваль «Сызранская излучина» стал международным

В 14-й раз прошел областной фестиваль «Сызранская излучина, который собрал под своим крылом талантливых писателей.

Гости и сызранские литераторы сначала собрались в центральной библиотеке им. Е. И. Аркадьева, а затем группами по 3-5 человек разъехались на встречи с читателями на различные площадки – в филиалы библиотек, школы, профессиональные учебные заведения.

Писательские десанты высадились одновременно на девяти площадках: в школах № 14 и «Кристалл», филиале СамГТУ, политехническом и медико-гуманитарном колледжах, а также в библиотеках – ЦДБ им. А. П. Гайдара, филиалах № 13 им. Н. М. Овчинникова, № 16 им. Н. И. Подлесовой, модельной № 18 им. М. Б. Корниенко. Кроме того, в рамках фестиваля состоялись творческие встречи с сызранскими литераторами в другие дни – в модельных библиотеках-филиалах №№ 2 и 17, а также с курсантами в вертолетном училище.

Второй этап фестиваля стал центральным событием литературного праздника и прошел в Центральной библиотеке имени Е. И. Аркадьева.

Заместитель Главы города по социальным вопросам Татьяна Журкина поприветствовала всех собравшихся от имени Главы г.о. Сызрань Анатолия Лукиенко:

- Ваше проникновенное слово остается в сердцах людей! Чтение стихов, поучительных рассказов обогащает каждого из нас. Я горжусь всеми вами, кто издает книги, на которых воспитывается нынешнее поколение, ваши имена и произведения останутся в истории города навсегда!

Из Самары на фестиваль приехали три человека. Возглавил делегацию Евгений Чепурных, кстати, передавший привет от коллег из областной научной библиотеки, где он ведет студию литературного мастерства.

Евгений Петрович автор более десятка сборников, изданных в Москве и Самаре. Отзывы о его стихах давали Евгений Евтушенко, Михаил Анищенко, отмечая «исповедальность лирики волжанина, неизлечимую незащищенность души, веру в любовь на всю жизнь без назойливого поучительства». Из областной столицы приехали еще две поэтессы – Надежда Ланкина и Надежда Блинкова. Последняя особенно поразила необыкновенно выразительным чтением стихов.

Жигулевскую писательскую организацию представили на фестивале двое гостей. Это Виктор Читаев – уже полюбившийся местной публике поэт, композитор, исполнитель авторских песен под гусли и гитару. Его яркое выступление нашло горячий отклик в сердцах слушателей. Компанию своему товарищу составила Ирина Минкина. Она подарила представителям сызранских библиотек две книги. Это сборник «Птичья перекличка» - о многообразном мире пернатых, обитающих в средней полосе России, где наряду со стихами представлена справочная информация, красочные фотографии. И познавательные очерки для старшеклассников «Путешествие в страну инженерию. Жигулевская ГЭС».

Каждому из авторов была дана возможность прочитать свои поэтические строчки в кругу единомышленников.

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