Летом в США начнутся съемки  англоязычной версии картины "Ирония судьбы"   

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Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины "Ирония судьбы", съемки начнутся летом в США. Об этом сообщила в среду кинокомпания Central Partnership, передает ТАСС.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву (один из продюсеров проекта - прим. ТАСС) у нас получилось создать блестящий сценарий", - привели в пресс-службе компании слова Вайсберга.

Роли в картине исполнят молодые голливудские артисты Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Съемки планируется начать летом в Бостоне.

Однако народная артистка РСФСР Валентина Талызина, снявшаяся в оригинальной картине, в успех американской ленты не верит. Это всё потому, что там нет таких душевных артистов, считает собеседница Лайфа.

"Я считаю, что у них выйдет своё кино, которое к нашему никакого отношения не будет иметь. Мне кажется, что все эти повторы, все они неудачные... У нас же почему получилось такое кино? Потому что было, на что опереться. Рязанов шёл от истории одинаковых домов, а там такого нет. Поэтому кино будет абсолютно другое. Вряд ли им удастся передать душевность нашего фильма, это надо иметь таких же душевных артистов", — отметила актриса.

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав