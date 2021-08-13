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Лео Моро официально приступил к своим обязанностям в качестве директора «Альянс Франсез Самара»

13 августа 2021 13:39
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Лео Моро официально приступил к своим обязанностям в качестве директора «Альянс Франсез Самара»

9 августа Лео Моро официально приступил к своим обязанностям в качестве директора «Альянс Франсез Самара».  Его кандидатура была единогласно поддержана членами Общего Собрания ассоциации 5 июля. Будучи активным членом франкофонного сообщества России, уже на протяжении 13 лет Лео вносит вклад в развитие франко-русского сотрудничества. 

Получив образование в Лондоне и в Высшей Школе Коммерции во Франции, Лео начал свою карьеру в первом Альянс Франсез России в 2008 году (Альянс Франсез Самара был открыт в 2001 году Президентом Франции Жаком Шираком). Здесь он нашел свое призвание, проявив себя как талантливый преподаватель и член экзаменационной комиссии международных экзаменов. В 2012 году Лео участвовал в открытии Альянс Франсез в Рыбинске, где он работал 3 года в качестве заместителя директора.

В 2015 году Лео Моро стал руководителем билингвальной секции в Гимназии №3 в Самаре и начал свою деятельность в качестве эксперта по вопросам профессиональной подготовки преподавателей французского языка по всей России.

Теперь Лео продолжит свою миссию по популяризации французского языка и французской культуры в качестве директора Альянс Франсез Самара. 

 

Теги: Альянс Франсез Лео Моро

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