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Кустурица принял предложение стать главным режиссером Театра российской армии

21 февраля 2022 22:55
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Он постарается сохранить классические ценности.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская, передает РИА Новости.

По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.

По ее словам, Кустурица принял предложение.

"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.

Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

 

Фото:     РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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