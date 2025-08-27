Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре

176

29 августа (пятница) в 18.30 старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+).

Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено.