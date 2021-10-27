Культурный марафон в этом году будет посвящен кинематографу

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С 8 ноября по 10 декабря 2021 года пройдет ежегодная акция «Культурный марафон». Она будет приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.

Ольга Любимова, министр культуры РФ: «Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции «Культурный марафон». Министерство культуры вместе с Министерством просвещения и Яндексом проводят её ежегодно в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году «Культурный марафон» посвящен кинематографу – 125 лет назад в России прошел первый киносеанс. Так что приглашаем детей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты приготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз – грамоту, сертификат и много других подарков – есть у каждого участника».

Цель «Культурного марафона» - увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение. В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Организаторы проекта – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения и Яндекс.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: «Важно, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия для любых своих увлечений, а образовательные программы становились более разнообразными, интерактивными и полезными. «Культурный марафон» должен помочь ребятам раскрыть творческий потенциал и сделать учёбу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих фильмах, которые оказали сильное влияние на несколько поколений зрителей».

В рамках «Культурного марафона» школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания попмогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют.

Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приёмов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя, по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Над заданиями теста работали доцент кафедры драматургии и кино ВГИКа и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссер и преподаватель детской Московской школы нового кино Тома Селиванова, журналист и основатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин-младший, главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова, а также другие редакторы КиноПоиска, методисты Яндекс.Учебника и эксперты образовательных проектов Яндекса.

Елена Бунина, генеральный директор Яндекс в России: «В этом году «Культурный марафон» выходит за рамки классических школьных предметов. Это логично продолжает миссию проекта – не проверять знания, а давать новые, вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать познанием. Кино – молодое искусство, близкое, понятное каждому. Полезно попробовать сделать просмотр фильмов частью образования, расширить кругозор ребят и стимулировать дискуссию об искусстве и творчестве. Эти новые навыки помогут школьникам и в учёбе, и в жизни».

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистироваться по ссылке http://education.yandex.ru/culture.

Присоединиться к проекту смогут все желающие – учителя, школьники, их родители. На прохождение теста потребуется от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч учителей, а темой года стала культура народов России.