Красноармейский район представил концертную программу на региональном фестивале народного творчества

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Фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» продолжается в Самарской области. На этот раз концертную программу представил Красноармейский район.

Тема программы — Год педагога и наставника. Посвятили ее заслуженному работнику России Ивану Драгунову, который внес большой вклад в развитие народного творчества в Красноармейском районе и всей Самарской области, а также воспитал талантливых продолжателей своего дела.

Он основал местную музыкальную школу и народный хор, которые сейчас носят его имя. Кроме того, проходит и региональный фестиваль гармонистов, баянистов и частушечников также имени музыканта.

Фестиваль «Рожденные в сердце России» проводится в девятый раз. И за это время стал и культурным брендом, и заметным явлением в жизни региона. Это не только концерты, но и конкурс, участие в котором принимают все 37 муниципалитетов области.

Оценивает выступления жюри. Смотрят на соответствие программы заданной теме, наличие местного материала, привлечение участников со всего района, исполнение, артистизм и качество технического обеспечения выступлений.

Фото: минкульт СО