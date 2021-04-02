Конкурс национальных видеороликов «МЫ» приглашает к участию жителей Самарской области

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Первый Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» проводится в целях формирования общегражданской идентичности, укрепления межнационального согласия народов России, а также создания условий для развития видеотворчества детей, молодежи и взрослых на территории субъектов РФ. Конкурс является инструментом национально-культурного развития.

Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Фонда президентских грантов, Комитет Государственной Думы по делам национальностей, Правительство Тюменской области, Комитет по делам национальностей Тюменской области, межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Основными целями Конкурса являются:

- укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной культуры народов Российской Федерации;

- формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям;

- популяризация традиционных общечеловеческих ценностей: дружба, семья, труд, взаимоуважение, творчество, культура, природа и др.;

- вовлечение российских национально-культурных сообществ, организаций, семей в популяризацию культуры и традиций своих народов посредством национального медиатворчества;

- укрепление образа России как многонациональной страны с многообразием традиций, обычаев, самобытности, и с богатым опытом сохранения национальных культур.

Темы конкурса:

- «Межнациональное согласие в России». Суть - передать в ролике смысл единения различных культур;

- «Национальная идентичность». Суть - передать в ролике культуру, традиции и обычаи одного конкретного народа.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Игровой/художественный видеоролик»;

- «Анимационный ролик»;

- «Видеорепортаж»;

- «Документальный ролик».

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Прием заявок от потенциальных участников уникального творческого состязания продлится до 31 июля, а награждение победителей состоится 4 ноября в День народного единства в очном и онлайн форматах.

Организаторы уверены, что конкурс поможет раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов, проживающих в нашей стране и будет способствовать укреплению межэтнических связей, повысит уровень медиакомпетенций различных национальных организаций.

Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Чтобы участвовать в состязании любителям, необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик – игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов – фильм. Затем свою работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

С 15 сентября по 30 октября любой желающий сможет принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации, победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат больше «лайков». Оценивать ролики и фильмы также предстоит профессиональному жюри, при этом эксперты будут ориентироваться на следующие критерии: степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства; художественная ценность; аудиовизуальное качество; оригинальность. Победители Конкурса награждаются дизайнерскими статуэтками «Мы» и денежными премиями.

В рамках конкурса пройдет Всероссийская акция «Фотофлэшмоб «МЫ». Цель акции - собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Полученные фотографии позволят создать уникальный ролик, который будет транслировать образ межнационального единства России. Это удивительное видео, подготовленное профессионалами, будет опубликовано в День России – 12 июня 2021 года и получит распространение в сети Интернет, на региональных и федеральных телеканалах.

Участникам акции необходимо крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, а затем отправить снимки организаторам, указав национальную принадлежность героя кадра. Сделать это можно посредством электронной почты wekonkurs@gmail.com, в теме письма нужно написать: «Фотофлешмоб МЫ-2021». Прием фотографий продлится до 15 мая 2021 года.

Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/wekonkurs