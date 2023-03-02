Коллективу театра юного зрителя «СамАрт»  представили художественного руководителя,  режиссера  Дениса Хусниярова

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2 марта министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина представила коллективу театра художественного руководителя, режиссера Дениса Нарисовича Хусниярова.

«Для нас и театра 2024 год знаковый, после реконструкции в рамках национального проекта «Культура», это будет уже полноценный театр с современными пространствами вместимостью до 800 мест с возможностью одновременно проводить 5 спектаклей.

Уже сейчас перед коллективом театра стоит задача скорректировать репертуар, привлечь интересных режиссеров-постановщиков – вывести театр на новый уровень и конечно первая задача Дениса Нарисовича, как художественного руководителя сформировать новый репертуар под новые возможности. В этом году планируются гастроли театра в Новосибирске и Белоруссии – у наших артистов появится возможность показать себя другой аудитории, получить новый опыт — гастрольная деятельность наших ведущих театральных коллективов станет приоритетом.

Мы надеемся, что театр станет базовой площадкой методической работы с самодеятельными творческими театрами, школьными театрами. Будут сохранены традиции театра в проведении творческих лабораторий, приглашения молодых и начинающих режиссеров» — рассказала Ирина Евгеньевна.

Денис Нарисович родился в 1980 году в Перми. В 2009 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская С. Я. Спивака, специальность — режиссер драматического театра).

Денис Хуснияров — участник и лауреат фестиваля-лаборатории «ON.ТЕАТР» (Санкт-Петербург), лаборатории «Молодая режиссура» СамАрта. Для самарского театра Денис не новый человек, в прошлом году в рамках проекта «Эскиз-Театр» режиссером был поставлен эскиз спектакля «Мама, мне оторвало руку», поставка и сейчас идет в театре и вызывает интерес самой разной публики, хотя, прежде всего, обращена к проблемам молодого поколения.

Режиссер имеет опыт руководства театрами и внушительный багаж постановок — работал главным режиссером театра «Мастеровые» (г. Набережные Челны), режиссером-постановщиком, главным режиссером Камерной сцены Драматического театра на Васильевском (г. Санкт-Петербург).

Дипломный спектакль («Жестокие игры» по пьесе А. Арбузова) поставил на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Ставил спектакли в Драматическом театре им. Горького (г. Кудымкар), Новом драматическом театре (г. Москва), Театре «Святая крепость» г. (Выборг), в петербургских театрах: Этюд-Театр, Театр на Васильевском, Приют комедианта, БДТ им. Г. А. Товстоногова, Александринский театр, Театр им. Ленсовета, Театр Малыщицкого, а также «Пятом театре (г. Омск), Театре им. Луначарского (г. Пенза), Открытой сцене на Поварской (г. Москва), Челябинском театре драмы им. Н. Орлова, Ивановском драматическом театре, Курганском театре драмы, Русском драматическом театре Удмуртии, Молодежном театре Краснодара, Русском драматическом театре Уфы, Альметьевском драматическом театре, Театре на Таганке (г. Москва), Национальном молодежном театре РБ им. Мустая Карима, Национальном театре Карелии.

Спектакли Дениса Хусниярова – обладатели премий и наград «Золотой софит», «Прорыв» (г. Санкт-Петербург), «Уроки режиссуры» (г. Москва), участники и номинанты фестивалей «Золотая Маска», «Волга театральная», Северного театрального фестиваля.

«В первую очередь хочется поблагодарить руководство театра, областное правительство за оказанное доверие. Театр у вас именитый, заметный на театральной карте страны, с большими победами и яркими спектаклями. Моя цель — сохранить то хорошее, что было прежде, и начать создавать новый, не менее амбициозный театр. Планов очень много. Как творческих, так и структурных. Не хочу быть голословным и сыпать обещаниями, но, думаю, шаг за шагом всего добьёмся!» — отметил на встрече с коллективом Денис Хуснияров, художественный руководитель театра «СамАрт», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО