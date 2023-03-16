«Книжный караван» Самарской областной детской библиотеки привезет лучшие книги фонда в Богатовский район

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17 марта в 11:00 в Сельском доме культуры села Печинено пройдет литературный праздник для детей от 6 до 14 лет в рамках областного проекта Самарской областной детской библиотеки «Книжный караван: Передвижные выставки лучших книг для детей и подростков».

Самарская областная детская библиотека вновь отправляется в сельские библиотеки Самарской области с проектом передвижных книжных выставок «Книжный караван». В этом году он отправился в путешествие по области в 17-ый раз.

В первый выезд 2023 года 17 марта Караван прибудет в село Печинено Богатовского района. Приезд «Книжного каравана» – это всегда яркое событие. На торжественном открытии ребят будет ждать литературный праздник: презентация новых книг современных писателей, выставка необычных интерактивных изданий, подвижные игры со сказочным персонажем (аниматор), эстафеты, призы и веселье. 350 современных книг, как художественных, так и научно-познавательных будут переданы местной библиотеке во временное пользование. Красочные, интересные, новые книги будут радовать юных читателей и их родителей до конца 2023 года.

Цель проекта «Книжный караван: Передвижные выставки лучших книг для детей и подростков» – познакомить юных читателей с произведениями современных авторов, привлечь к посещению библиотеки и привить интерес к книгам. Проект призван знакомить читателей отдаленных от областного центра сельских территорий с новой детской литературой, обеспечение детей в новых книгах, повышать положительный имидж сельских библиотек как центров содержательного досуга и общения пользователей. За 16 лет существования проекта партнерами библиотеки стали практически все муниципальные районы Самарской области. Ежегодно около 6 тысяч читателей знакомятся с лучшей детской литературой, изданной в последние пять лет.

Программа мероприятия в селе Печинено:

11:00 – начало работы основных книжных выставок, презентация книг

с 11:15 до 12:00 – открытие праздника, розыгрыш призов, развлекательная программа для детей с ведущим-аниматором.

Фото: минкультуры СО