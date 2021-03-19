Клип Манижи набрал больше 4,5 миллионов просмотров  и стал вторым по популярности среди участников Евровидения-2021

155

Клип певицы Манижи на песню Russian women, с которой она представит Россию на "Евровидении-2021", набрал больше 4,5 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, став вторым по популярности, свидетельствуют данные видеохостинга, передает РИА Новости.

Видео ее выступления было опубликовано на YouTube-канале "Евровидения" 10 марта. По просмотрам оно уступает лишь клипу группы Hurricane, которая представит Сербию с песней Loco Loco - с 5 марта его посмотрели свыше 4,7 миллиона раз.

Более 1 миллиона просмотров набрал клип на песню Sugar представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, продюсером которой выступил Филипп Киркоров.

Фото из открытых источников