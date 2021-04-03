Клип Manizha - самый популярный среди участников «Евровидения-2021»

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Клип певицы Manizha набрал более 6,7 млн просмотров на YouTube-канале конкурса «Евровидение-2021» и стал самым популярным клипом среди участников этого года, передает РБК.



Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.



Ранее Валентина Матвиенко назвала песню Manizha «бредом» и предложила запросить у «Первого канала» информацию о процедуре голосования.



«Первый канал» заявил, что песня Манижи Сангин (Manizha) была выбрана зрительским голосованием — ее поддержали 39,7% проголосовавших. В случае необходимости канал готов раскрыть данные о голосовании.





Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / РБК