Киркоров рассказал о предательстве Зеленского

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Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него, передает РИА Новости. Об этом сообщает "МК".

Артист рассказал, что они с Зеленским дружили "не разлей вода" и делил с ним сцену и телеэфиры, однако теперь, по словам Киркорова, украинский президент предал его.

"Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом", — продолжил музыкант, имея в виду снятие запрета на въезд в страну.

Киркоров отметил, что звание народный артист ему дал "далеко не пророссийский" президент Виктор Ющенко, а также напомнил о продюсировании Ани Лорак на Евровидении, где она заняла второе место, представляя Украину. Музыкант подчеркнул, что помогал с участием в конкурсе также Молдавии, но не Британии и Франции.

"Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны — единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ", — добавил Киркоров.

Он выразил сожаление, что не может выступить на Украине, и признался, что это причиняет ему боль.

"Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" <…> Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве? И кроме любви там я не получал ничего", — напомнил артист.

По словам Киркорова, на Украине его ждали, как своего. Певец возмутился, что российские и украинские артисты не могут выступать на одной сцене.

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