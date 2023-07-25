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Кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова пройдут в Самаре

25 июля 2023 11:37
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Кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова пройдут в Самаре

28 июля к юбилею В. Басова

18:00 - «Тридцать три» (Мосфильм, реж. Г.Н. Данелия, 1965)

Зубной врач провинциального города Верхние Ямки сделал неожиданное научное открытие, обнаружив в полости рта пациента Ивана Сергеевича Травкина тридцать третий зуб. Изнывающего от боли Травкина повезли в Москву. Иван Сергеевич становится вначале пациентом сумасшедшего дома (благодаря завистникам), а затем - героем научной международной конференции и, наконец, пациентом профессора-стоматолога Брука..

В главных ролях: Евгений Леонов, Нонна Мордюкова, Любовь Соколова, Инна Чурикова, Геннадий Ялович, Николай Парфёнов, Виктор Авдюшко, Виллор Кузнецов, Савелий Крамаров, Владимир Басов.

 

29 июля к юбилею Н. Черкасова

16:00 - «Иван Грозный» (Мосфильм, реж. С.М. Эзейнштейн, 1944)

Это фильм о человеке, который в XVI столетии впервые объединил нашу страну и из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое мощное государство, о государе, впервые возложившем на себя венец Царя Всея Руси, об одной из самых сложных, мощных и противоречивых личностей, - о царе Иоанне Васильевиче, вошедшем в историю под именем Грозный.

В главных ролях: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов, Михаил Названов, Андрей Абрикосов, Александр Мгебров.

18:00 - «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (Мосфильм, реж. С.М. Эзейнштейн, 1945)

Фильм посвящен теме укрепления единовластия. Достижение такой власти путем коварства и жестокости обрекло Ивана на одиночество, сомнения - таков трагический финал борьбы за власть. Борьбы Ивана Грозного с боярами, организовавшими заговор с целью убить царя. Во главе заговорщиков встала тётка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая возвести на престол своего сына Владимира.

В главных ролях: Николай Черкасов, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов, Андрей Абрикосов, Александр Мгебров, Владимир Балашов, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Названов.

 

30 июля 

16:00 - «Александр Невский» (Мосфильм, реж. С.М. Эзейнштейн, 1938)

К юбилею Н. Черкасова

На западные рубежи Руси наступают войска Тевтонского ордена. Они захватывают Псков, мучают и убивают местных жителей. Рыцари заранее делят ещё незавоеванные русские земли, присваивая себе титулы князей и надеясь на поддержку Папы Римского. Новгородский люд на вече решает собирать дружину и звать на командование ей опытного полководца князя Александра, прозванного Невским. Двое богатырей — Гаврила Алексич и Васька Буслаев — сватаются к одной девице, и она решает, что выберет того, кто лучше покажет себя в битве.

Войска сходятся к берегам замёрзшего Чудского озера. Перед боем один дружинник рассказывает князю басню о лисице, застрявшей в развилке дерева, куда её заманил заяц. Александр поступает похожим образом: строит свои войска клещами, в то время как «кабан» тевтонцев наступает прямо по центру.

В главных ролях: Николай Черкасов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов, Дмитрий Орлов, Николай Арский, Варвара Массалитинова, Валентина Ивашева, Александра Данилова, Владимир Ершов, Сергей Блинников.

18:00 - «Семь невест ефрейтора Збруева» (Ленфильм, реж. В.В. Мельников, 1970) *

К юбилею М. Вертинской

Фотография Кости попала на обложку журнала «Умелый воин», и особы женского пола засыпали его письмами со всех сторон нашей обширной Родины. Пришло время демобилизации и Костя отправился в длительное путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.

В главных ролях: Семен Морозов, Наталия Четверикова, Марианна Вертинская, Елена Соловей, Наталья Варлей, Ирина Куберская, Леонид Куравлёв, Василий Меркурьев, Евгения Сабельникова, Татьяна Федорова.

 

*кинопоказ фильма проводится при поддержке Госфильмофонда России.

Все описания фильмов, актерский состав и афиши взяты с сайта «Кинопоиск».

 

Место проведения: Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Цена: бесплатно

 

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