Кинопоказы для самарцев снова пройдут в Сквере Эльдара Рязанова

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Классика комедии

11 августа

18:00 - «Опекун» (Мосфильм, реж. А.С. Мкртчян/Э. Ходжикян, 1970)

Тунеядец Миша Короедов, вспомнив о своей подруге - официантке Любе, приезжает в южный город. Но Люба не собирается кормить бездельника и определяет его опекуном к старушке.

В главных ролях: Александр Збруев, Георгий Вицин, Клара Лучко, Ирина Мурзаева, Константин Сорокин, Гурген Тонунц, Лариса Виккел, Муза Крепкогорская, Евгений Тетерин, Герман Качин.

Ко Дню физкультурника

12 августа

16:00 - «Первая перчатка» (Мосфильм, реж. А.В. Фролов, 1947)

Молодой сибиряк Никита Крутиков - начинающий боксер. Ему прочат блестящую спортивную карьеру, чемпионский титул, но он влюблен, готов жениться и уехать с любимой домой, в Сибирь. Его тренер прилагает массу усилий, чтобы вернуть Никиту в спорт.

В главных ролях: Владимир Володин, Иван Переверзев, Надежда Чередниченко, Сергей Блинников, Владимир Грибков, Анастасия Зуева, Павел Оленев, Эммануил Геллер, Татьяна Говоркова, Афанасий Белов.

18:00 - «Вратарь» (Ленфильм, реж. С.А. Тимошенко, 1936)

В фильме рассказана история простого парня Антона Кандидова. Сперва он работает на сельскохозяйственных работах — перевозит на лодке по Волге арбузы. Заметив, как ловко Антон ловит и грузит арбузы, ему говорят, что он мог бы стать вратарём и играть в футбол.

И Антон решает последовать совету. На пути к вратарской славе его ждут и победы и разочарования.

В главных ролях: Григорий Плужник, Татьяна Гурецкая, Людмила Глазова, Анатолий Горюнов, Валерий Соловцов, Яков Гудкин, Владимир Крюгер, Дж. Еразмус, Федор Курихин.

Ко Дню строителя

13 августа

16:00 - «Высота» (Мосфильм, реж. А.Г. Зархи, 1957)

На строительство комбината приезжает бригада монтажников-верхолазов, им предстоит осуществить монтаж домны по новому методу. Кое-кто с перепугу уезжает в командировку, а в целом предложение принято и верхолазы приступают к работе.

Фильм о непростых характерах простых советских людей, умеющих трудиться, мечтать, любить – строить большое человеческое счастье.

В главных ролях: Николай Рыбников, Инна Макарова, Геннадий Карнович-Валуа, Василий Макаров, Марианна Стриженова, Борис Ситко, Сергей Ромоданов, Елена Максимова, Лев Борисов, Леонид Чубаров.

18:00 - «Добровольцы» (Киностудия им. М. Горького, реж. Ю.П. Егоров, 1958) *

Действие происходит в 30 — 50 годы. Неразлучные друзья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно стали первыми метростроевцами. О них и их подругах Леле, Маше и Тане и других друзьях и товарищах рассказывает этот фильм. Свою дружбу и единство они пронесли через всю жизнь. Трудовой фронт, испанские добровольные бригады, Вторая мировая война и снова послевоенный труд уже в мирное время, радости и печали, победы и утраты, любовь и счастье…

В главных ролях: Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков, Элина Быстрицкая, Людмила Крылова, Мария Виноградова, Микаэла Дроздовская, Сергей Плотников, Виктор Чекмарев, Никифор Колофидин.

*кинопоказ фильма проводится при поддержке Госфильмофонда России.

Все описания фильмов, актерский состав и афиши взяты с сайта «Кинопоиск».

Место проведения: Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Цена: бесплатно

Адрес Музея Эльдара Рязанова: ул. Фрунзе, 120.

Сайт: ryazanovmuseum.ru

Группа в ВК: vk.com/ryazanov_museum

Режим работы музея: ежедневно с 10:00 до 18:00; чт. с 12:00 до 20:00.

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