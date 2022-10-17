Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершении мероприятия состоялось совместное фотографирование на добрую память.
Воспитанники детского сада ознакомились с работой кинологов УФСИН СО
Знание географии мира необходимы для расширения кругозора, общей эрудиции и культуры человека.
«Уроки тетушки Совы»: СОУНБ приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии
«Сегодня дети – завтра народ» — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля.
«Кино – детям»: торжественная церемония открытия фестиваля пройдёт сегодня в Самаре в КРЦ «Звезда»
16 параатлетов, представлявших Самарскую область, завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Лидия Рогожинская поздравила победителей и призеров летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
По информации министерства социально-демографической и семейной политики, данную меру соцподдержки уже получили 110 семей региона.
В регионе отдельные категории граждан получат по 145 тысяч рублей на проведение газа в дома
Знак общественного признания «Во славу отцовства» в этом году получили 25 лауреатов.
В Сызрани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню отца
Команда побеждает в волжском дерби благодаря мячам Чудина и Палиенко.
ФК «Акрон» одержал победу в Ульяновске
С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.
Платить телефоном по QR-коду Сбера теперь могут и клиенты Альфа-Банка
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.06
-0.43
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Кино – детям»: торжественная церемония открытия фестиваля пройдёт сегодня в Самаре в КРЦ «Звезда»

17 октября 2022 17:09
61
«Сегодня дети – завтра народ» — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля.

С 17 по 22 октября кинотеатр «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) станет главной площадкой XXVII Международного фестиваля «Кино – детям». Сегодня кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества.  Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.

27-й год в Самаре проходит праздник детского кино. «Сегодня дети – завтра народ» — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля.

— Торжественная церемония открытия фестиваля пройдёт 17 октября в 18.00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106).

— Пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля — 17 октября в 16.00 в конференц-зале отеля «Ренессанс» (Ново-Садовая ул., 162В).

— Торжественная церемония награждения состоится 23 октября в кинотеатре «Художественный».

Расписание фестивальных мероприятий в кинотеатре «Художественный»:

17 октября (понедельник)

10.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

13.00 – «Нахимовцы» (Россия, 2021, семейная комедия, 87 мин., 12+).

Фильм представляет режиссёр Олег Штром.

18 октября (вторник)

11.00 – «Штурмовики с боевого курса не сворачивают» (Россия, 2022, документальный, 48 мин, 12+).

Фильм представляет режиссёр Борис Травкин.

13.00 — «О чем молчала 35-я батарея» (Россия, 2011, документальный, 60 мин., 12+).

Фильм представляет режиссёр Олег Штром.

15.00 – «Я и кино» (Россия, документальный, 52 мин, 12+)

Татьяна Мирошник мастер-класс «Я и кино» (для педагогов).

19 октября (среда)

11.00 – «Картина мира» (Беларусь, документальный, 52 мин., 12+).

Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь — Виктор Васильев.

13.00 — «Правила геймера» (Беларусь, 2018, семейный, приключения, 100 мин., 6+)

Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь — Виктор Васильев.

15.00 – «Всего-то навсего» (2021, Россия, короткометражка, мелодрама, 26 мин., 12+).

«Девочка и улитка» (Россия, 2022, детский, драма, 15 мин., 6+)

Фильм представляет режиссёр, сценарист Хельга Эфре.

20 октября (четверг)

11.00 — «И приехал цирк…» (Армения, 2021, документальный, 21 мин., 12+)

«Один день» (Армения, короткометражный, 30 мин, 12+)

Фильмы представляет режиссёр, продюсер Гуж Тадевосян.

12.00 —  «Коля и Оля» (Россия, 2020, 18 мин., 0+).

«Яблоня» (Россия, 2021, короткометражный, 16 мин., 6+).

Фильм представляет актёр Вячеслав Абашин.

13.00 — «Мишка Чижикова» (Россия, 2019, документальный, 27 мин., 6+).

Фильм представляет режиссёр Надежда Бердникова

15.00 — «Нормальный только я» (Россия, 2021, комедия, 99 мин., 12+).

Фильм представляет актёр Сергей Кутергин

21 октября (пятница)

10.00 – Премьеры российской анимации (6+).

12.00 — «Календарь ма(й)я» (Россия, 2022, приключения, фантастика, семейный, 88 мин., 6+).

Фильм представляет продюсер Юрий Обухов.

15.00 – Торжественная церемония награждения. Вручение призов лучшим фильмам.

22 октября (суббота) — ЭХО фестиваля «Кино-Детям».

11.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

12.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

13.00 – Премьеры российской анимации (6+).

14.00 – Премьеры российской анимации (6+).

16.00 – Премьеры программы «КИНО СНИМАЕМ САМИ», где авторами являются дети (12+).

Перед каждым показом проводится игровая программа «Как появился мультфильм?»

Вход свободный!

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
216
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
532
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
547
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1098
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
5748
Весь список