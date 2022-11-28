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Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе

28 ноября 2022 14:40
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Анонс культурных событий недели.

Анонс культурных событий недели

28 ноября стартует фестивальный проект «ВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ-2022». Мастер-классы пройдут с 28 ноября по 2 декабря на базе Самарского хореографического училища (колледжа) с участием студентов 1\5 и 2\6 классов. К участию в мастер-классах в качестве зрителей приглашаются преподаватели учреждений детского творчества, дополнительного образования в области искусства. Заявки на участие в мастер-классах принимаются на сайте Самарского хореографического училища.

28 ноября в 15:00 в галерее «Наследие» г. Сызрань состоится открытие персональной выставки «Вчера и сегодня» Вавилкиной Марины Сергеевны, члена Союза художников Сызрани, преподавателя ДШИ №3.

28 и 29 ноября состоятся «Большие гастроли» Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко в Самаре. Театр представит балетные спектакли: «Малыш и Карлсон», «Пер Гюнт», «Тысяча и одна ночь» на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

29 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует Межрегиональная онлайн-сессия: «Современная библиотека: модельная перезагрузка 2022». Тема сессии: Модельная библиотека – центр притяжения местного сообщества.

29 ноября в 15:00 в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова состоится церемония награждения в рамках XXVIII международного конкурса молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского. В 18:00 стартует Гала-концерт, церемония закрытия конкурса, а также выступление победителей конкурса по всем шести номинациям с оркестром.

30 ноября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - « Проблема гедонистической метафизики». Лектор: Огнев Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Самарского университета.

30 ноября в 19:00 Самарская филармония приглашает на XI международный фестиваль органной музыки «Королевские аудиенции». На концерте «Орган и саксафон: не только джаз» выступят Лауреаты международных конкурсов Владислав Минеев (саксофон), Олеся Кравченко (орган).

1 декабря в 13:00 в рамках просветительской акции «Умный четверг» в Историческом парке «Россия – Моя история» с лекцией «Вдоль по матушке по Волге: от ушкуя до расшивы» выступит краевед, член Русского Географического Общества и судомоделист Агузаров Борис Амурханович. Вход свободный.

1 декабря в 14:30 в модельной детской библиотеке-филиале №17 г.Сызрань состоится квест-рум «Секрет Петра Великого».

1 декабря в 18:00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки Галины Шемяковой «Уроки левитации». С полотен художницы, выполненных в стиле модерна и символизма, на нас смотрят персонажи в сказочной и фантастической обстановке.

2 декабря в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет Юбилейный концерт Государственного Волжского русского народного хора им. Милославова «Нам-70!».

2 декабря в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Морозный джем». Исполнители: солисты и Русский оркестр филармонии, дирижер – Василий Кормишин.

3 декабря в 10:30 и 13:00 Самарский театр кукол приглашает на премьеру - спектакль «Маленький принц». Эту постановку нужно смотреть всей семьей: и если детям она покажется необычным приключением, наполненным удивительными встречами, путешествиями и неожиданными открытиями, то для взрослых прозвучит как притча с глубоким смыслом.

3 декабря в Самарском хореографическом училище стартует региональный смотр -конкурс детского и юношеского танца среди творческих коллективов Самарской области в рамках проекта «Волжские сезоны-2022».

3 декабря в 11:00 в музее Алабина состоится мероприятие из цикла «Добрые события» приуроченное к Дню добровольцев и посвященное теме волонтерского движения. На основной экспозиции пройдёт экскурсия о самарских меценатах. Также участники послушают лекцию о работе общественных организаций по призрению и помощи бедным, больным и нуждающимся в Самаре на рубеже XIX-XX вв.

4 декабря в 14:00 стартует мероприятие в честь 136 – летия музея Алабина. Во время действия будут проведены мастер-классы, лекции, экскурсии, викторины. Ведущими выступят сотрудники краеведческого музея и приглашенные гости из других культурных институций.

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